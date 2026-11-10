Генерал СБУ Сергій Дука в залі суду. Фото: Галина Остаповець/Новини.LIVE

Генерал-майор Служби безпеки України Сергій Дука, який перебуває в СІЗО, оприлюднив відкрите звернення, у якому заявив про упередженість розслідування НАБУ щодо нього. Він стверджує, що детектив, який готував клопотання про обрання йому запобіжного заходу, раніше фігурував у провадженнях, у межах яких Дука проводив обшуки. Також генерал запропонував провести відкриту дискусію за участі керівників НАБУ та САП і заявив про готовність відповісти на запитання народних депутатів.

Лист Дука оприлюднив його адвокат Сергій Сухов у Facebook, передає Новини.LIVE.

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Лист Сергія Дука, частина 1. Фото: Сергій Сухов/Facebook

Лист Сергія Дука, частина 2. Фото: Сергій Сухов/Facebook

Генерал СБУ Дука назвав конфліктом інтересів дії детектива НАБУ у своїй справі

У зверненні генерал наголосив, що не визнає висунутих йому звинувачень і вимагає оцінювати його дії на підставі доказів, а не відеоматеріалів чи публічних заяв. За його словами, контакти з джерелами інформації є частиною оперативної роботи спецслужб і самі по собі не свідчать про причетність до злочинної організації.

Дука також заявив про можливий конфлікт інтересів у діях детектива НАБУ Романа Нєдова, який готував клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Генерал стверджує, що раніше проводив обшуки щодо цього детектива в межах інших кримінальних проваджень.

"Це очевидний конфлікт інтересів", — написав Дука.

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Він також заявив, що йому нібито погрожували тривалим перебуванням під вартою, порівнюючи його справу зі справою детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Лист Сергія Дука, частина 3. Фото: Сергій Сухов/Facebook

Лист Сергія Дука, частина 4. Фото: Сергій Сухов/Facebook

Лист Сергія Дука, частина 5. Фото: Сергій Сухов/Facebook

Крім того, у своєму зверненні генерал запропонував організувати відкриту дискусію за участі директора НАБУ Семена Кривоноса та керівника САП Олександра Клименка. За словами Дуки, він готовий обговорити обставини справи та відповісти на запитання.

Окремо він закликав Верховну Раду заслухати інформацію про ситуацію між правоохоронними органами. Зокрема, Дука пропонує перевірити обставини закриття кримінальних проваджень, у матеріалах яких, за його твердженням, фігурують керівники НАБУ і САП та їхні підлеглі.

Генерал також заявив про неприпустимість розголошення державної таємниці заради власного захисту та наголосив, що не збирається визнавати того, чого, за його словами, не вчиняв.

"Я доведу свою невинуватість. Захищатиму свою честь", — написав він.

У зверненні Дука подякував побратимам за підтримку та людям, які долучилися до збору коштів на заставу. Водночас він наголосив, що продовжує вважати себе українським офіцером і не має наміру зрікатися своєї служби.

Як писали Новини.LIVE, ненерал-майор СБУ Сергій Дука під час судового засідання у справі "Карфаген" заявив, що не має можливості внести заставу в розмірі 100 млн грн. Він наголосив, що не планує переховуватися від слідства та готовий співпрацювати з правоохоронцями. Водночас Дука назвав запропоновану суму фактично безальтернативним запобіжним заходом.

Дука є фігурантом операції "Карфаген", у межах якої НАБУ та САП повідомили про підозру п’ятьом особам. За версією слідства, учасники злочинної організації забезпечували прикриття шахрайських колцентрів, торгівлі наркотиками, незаконного виробництва контрафактних сигарет і підробленої валюти. Також правоохоронці заявляють про причетність фігурантів до нападів, викрадень людей та завдання тілесних ушкоджень, а загалом до організації могли входити щонайменше 12 осіб.

Прокурор САП Микола Карась заявив, що під час обшуку в помешканні генерала СБУ Сергія Дуки той нібито знищував мобільні телефони за допомогою сокири. За словами прокурора, детективи НАБУ близько двох годин не могли потрапити до будинку через опір озброєної охорони. У САП стверджують, що затримка дала змогу підозрюваному знищувати речові докази, а за фактом опору правоохоронцям відкрили кримінальне провадження.