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Генерал СБУ Дука выступил с официальным заявлением после задержания

Ua ru
10 ноября 2026 19:21
Генерал СБУ Дука обнародовал первое заявление после задержания по делу Карфаген Галина Остаповец/Новости.LIVE
Генерал СБУ Сергей Дука в зале суда. Фото: Галина Остаповец/Новини.LIVE

Генерал-майор Службы безопасности Украины Сергей Дука, находящийся в СИЗО, обнародовал открытое обращение, в котором заявил о предвзятости расследования НАБУ в его отношении. Он утверждает, что детектив, который готовил ходатайство об избрании ему меры пресечения, ранее фигурировал в делах, в рамках которых Дука проводил обыски. Также генерал предложил провести открытую дискуссию с участием руководителей НАБУ и САП и заявил о готовности ответить на вопросы народных депутатов.

Письмо Дука обнародовал его адвокат Сергей Сухов в Facebook, передает Новини.LIVE.

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Письмо Сергея Дука, часть 1. Фото: Сергей Сухов/Facebook
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Письмо Сергея Дука, часть 2. Фото: Сергей Сухов/Facebook

Генерал СБУ Дука назвал конфликтом интересов действия детектива НАБУ в своём деле

В обращении генерал подчеркнул, что не признает выдвинутых ему обвинений и требует оценивать его действия на основании доказательств, а не видеоматериалов или публичных заявлений. По его словам, контакты с источниками информации являются частью оперативной работы спецслужб и сами по себе не свидетельствуют о причастности к преступной организации.

Дука также заявил о возможном конфликте интересов в действиях детектива НАБУ Романа Недова, который готовил ходатайство об избрании ему меры пресечения. Генерал утверждает, что ранее проводил обыски в отношении этого детектива в рамках других уголовных производств.

"Это очевидный конфликт интересов", — написал Дука.

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Он также заявил, что ему якобы угрожали длительным пребыванием под стражей, сравнивая его дело с делом детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

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Письмо Сергея Дука, часть 3. Фото: Сергей Сухов/Facebook
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Письмо Сергея Дука, часть 4. Фото: Сергей Сухов/Facebook
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Письмо Сергея Дука, часть 5. Фото: Сергей Сухов/Facebook

Кроме того, в своем обращении генерал предложил организовать открытую дискуссию с участием директора НАБУ Семена Кривоноса и руководителя САП Александра Клименко. По словам Дуки, он готов обсудить обстоятельства дела и ответить на вопросы.

Отдельно он призвал Верховную Раду заслушать информацию о ситуации между правоохранительными органами. В частности, Дука предлагает проверить обстоятельства закрытия уголовных дел, в материалах которых, по его утверждению, фигурируют руководители НАБУ и САП, а также их подчинённые.

Генерал также заявил о недопустимости разглашения государственной тайны ради собственной защиты и подчеркнул, что не собирается признавать того, чего, по его словам, не совершал.

"Я докажу свою невиновность. Буду защищать свою честь", — написал он.

В обращении Дука поблагодарил сослуживцев за поддержку и людей, которые присоединились к сбору средств на залог. В то же время он подчеркнул, что продолжает считать себя украинским офицером и не намерен отказываться от своей службы.

Как писали Новини.LIVE, генерал-майор СБУ Сергей Дука во время судебного заседания по делу "Карфаген" заявил, что не имеет возможности внести залог в размере 100 млн грн. Он подчеркнул, что не планирует скрываться от следствия и готов сотрудничать с правоохранительными органами. В то же время Дука назвал предложенную сумму фактически безальтернативной мерой пресечения.

Дука является фигурантом операции "Карфаген", в рамках которой НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти лицам. По версии следствия, участники преступной организации обеспечивали прикрытие мошеннических колл-центров, торговли наркотиками, незаконного производства контрафактных сигарет и поддельной валюты. Также правоохранители заявляют о причастности фигурантов к нападениям, похищениям людей и нанесению телесных повреждений, а в целом в организацию могли входить не менее 12 человек.

Прокурор САП Николай Карась заявил, что во время обыска в квартире генерала СБУ Сергея Дуки тот якобы уничтожал мобильные телефоны с помощью топора. По словам прокурора, детективы НАБУ около двух часов не могли попасть в дом из-за сопротивления вооруженной охраны. В САП утверждают, что задержка позволила подозреваемому уничтожать вещественные доказательства, а по факту сопротивления правоохранителям возбудили уголовное дело.

СБУ НАБУ САП СИЗО расследование
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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