Гарантии безопасности Украины — Великобритания и Франция ведут переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Великобритания и Франция усиливают дипломатическое давление в поддержку Украины, стремясь повлиять на мирное урегулирование войны с Россией, над которым работает президент США Дональд Трамп. Во время переговоров в Париже представители оборонных ведомств Европы обсудили возможность развертывания миротворческих сил в случае прекращения боевых действий.

Об этом говорится в статье Bloomberg.

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Планы Лондона и Парижа в отношении Украины

Европейские ядерные державы разрабатывают стратегию для усиления украинской армии, что противоречит требованиям России по ее сокращению. Министр обороны Франции Себастьен Лекорну подчеркнул, что первоочередной гарантией безопасности Украины являются именно ее военные возможности, в частности вооружение и подготовка личного состава.

По его словам, долгосрочные гарантии безопасности будут зависеть от уровня поддержки Украины. Министр обороны Германии Борис Писториус также заявил, что Европа может частично компенсировать потерю американской помощи, в частности в сфере поставок боеприпасов и спутниковой связи, если США сократят свое военное присутствие.

На следующей неделе оборонные министры снова соберутся для обсуждения военного планирования, которое может стать частью мирного урегулирования.

Британия намерена создать коалицию для помощи Украине

Британский премьер-министр Кейр Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон ведут переговоры с 37 странами о создании "коалиции желающих", которая будет помогать Украине в случае достижения мирного урегулирования. В нее могут войти государства Европы, СНГ и Азии, которые обеспечат Украину финансовой поддержкой, войсками, авиацией и флотом.

На отдельных переговорах в Париже к обсуждениям присоединились страны, не входящие в НАТО, в частности Австралия, Новая Зеландия и Япония, а также представители Канады. Тем временем в Кремле заявили, что присутствие войск НАТО в Украине является "неприемлемой угрозой" для России.

Позиция США и Европы относительно мира в Украине

Западные лидеры планируют представить свои предложения по миротворческой миссии президенту США Дональду Трампу. Их цель — убедить Вашингтон обеспечить гарантии безопасности для Украины в виде военно-воздушной поддержки, разведданных и систем ПВО, без непосредственного привлечения американских войск.

Эксперты предостерегают, что без США миротворческие силы будут менее эффективными в сфере разведки и защиты от ракетных атак. Вместе с тем, Британия и Франция выступают против возможных уступок Путину, в частности относительно демилитаризации Украины и проведения выборов до заключения окончательного мирного соглашения.

Западные страны также требуют, чтобы Россия понесла ответственность за похищение украинских детей. Окончательные варианты миротворческой миссии представят на обсуждение в выходные, после чего они могут быть переданы администрации Трампа.

Напомним, недавно стало известно, что Великобритания передаст Украине новый пакет помощи на 4,5 млрд фунтов стерлингов.

В Париже 11 марта стартовали переговоры о введении миротворцев в Украину. Министр обороны Франции высказался относительно идеи демилитаризации Украины.

Также во Франции заявили, что передадут Украине военную помощь, которую оплатят российскими активами.

Тем временем в США приняли решение возобновить передачу Украине разведданных и военной помощи.