США відновили постачання зброї та розвідданих Україні

Переговори делегацій у Джидді. Фото: ОП

Сполучені Штати Америки повністю відновили постачання зброї та обмін розвідувальними даними з Україною. Вся обіцяна зброя в рамках пакетів, схвалених адміністрацією попереднього президента США Джо Байдена, знову надходить.

Про це пише CNN у середу, 12 березня.

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Американський чиновник повідомив, що обмін розвідданими між США та Україною повністю відновився, а також відновлено постачання зброї. Це відбулося після вчорашньої зустрічі американської та української делегацій у Саудівській Аравії.

У матеріалі йдеться, що до України знову постачають артилерійські снаряди, протитанкову зброю та боєприпаси для ракетних систем HIMARS. Ця допомога була схвалена за часів адміністрації Байдена та призупинена після суперечок в Овальному кабінеті Білого дому між Президентом України Володимиром Зеленським та американським лідером Дональдом Трампом 28 лютого.

Частина цієї зброї перебувала в Польщі, а увечері 11 березня держсекретар міністерства національної оборони Польщі Павел Залевський повідомив, що зброя в Жешуві біля кордону з Україною "знову почала переміщатися".

Також свою роботу відновили американські підрядники, які перебувають в Україні для допомоги з технічним обслуговуванням, навчанням і підтримкою складніших систем озброєнь.

Нагадаємо, переговори між делегаціями України та США у Саудівській Аравії 11 березня тривали понад вісім годин.

Видання The Guardian писало, що держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що переговори у Саудівській Аравії включали "питання територіальних поступок".