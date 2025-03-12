Стали відомі подробиці переговорів між США та Україною

Державний секретар США Марко Рубіо розмовляє з головою Офісу Президента України Андрієм Єрмаком. Фото: Reuters

У вівторок, 11 березня, в Саудівській Аравії відбулися переговори між США та Україною. Під час діалогу прослідковувалось мистецтво дипломатії та пошук нестандартних рішень. Крім того, відчувалося вміння йти на тактичні кроки заради кінцевої мети.

Про це пише телеканал "Ми — Україна" в середу, 12 березня.

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Подробиці переговорів між США та Україною

Переговори між двома делегаціями тривали понад вісім годин. Така тривалість безперечно вплинула на результат — довелося шукати компроміси та йти на них. Крім того, важливим був контроль емоцій. Після подій, які передували цій зустрічі, це було ключовим завданням, з яким вдалося впоратись.

Безперечно, на результати зустрічі та можливі прийняті компроміси вплинула медійність. Переговори проходили під прицілом телекамер з усього світу. Це також мало свій вплив.

Не менш значущою була особиста роль представників країн, які брали участь у переговорах. З української сторони доєднались посадовці, які орієнтувались і у дипломатичній справі, і у військовій. Вони проявили себе максимально фахово та мудро.

Вагому роль під час кінцевих стадій роботи над спільною заявою зіграв Президент України Володимир Зеленський. Саме український лідер наголосив на захисті принципових позицій, а також проявив гнучкість щодо інших питань. Це дозволило добитись позитивного результату у фіналі. Зрештою Україна змогла перехопити стратегічну дипломатичну ініціативу, що безперечно змінило хід гри.

Нагадаємо, під час переговорів зі США Україна погодилась на 30-денне перемир'я. Президент Штатів Дональд Трамп заявив, що тепер він очікує на відповідне рішення Росії.

Глава України Володимир Зеленський зазначив після переговорів, що плани РФ провалились. Він додав, що Москва робила все, аби зіпсувати стосунки США та України.