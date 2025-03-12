Стали известны подробности переговоров между США и Украиной

Государственный секретарь США Марко Рубио беседует с главой Офиса Президента Украины Андреем Ермаком. Фото: Reuters

Во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии состоялись переговоры между США и Украиной. Во время диалога прослеживалось искусство дипломатии и поиск нестандартных решений. Кроме того, чувствовалось умение идти на тактические шаги ради конечной цели.

Об этом пишет телеканал "Ми — Україна" в среду, 12 марта.

Читайте также:

Подробности переговоров между США и Украиной

Переговоры между двумя делегациями продолжались более восьми часов. Такая продолжительность бесспорно повлияла на результат — пришлось искать компромиссы и идти на них. Кроме того, важным был контроль эмоций. После событий, предшествовавших этой встрече, это было ключевой задачей, с которой удалось справиться.

Бесспорно на результаты встречи и возможные принятые компромиссы повлияла медийность. Переговоры проходили под прицелом телекамер со всего мира. Это также имело свое влияние.

Не менее значимой была личная роль представителей стран, участвовавших в переговорах. С украинской стороны присоединились чиновники, которые ориентировались и в дипломатическом деле, и в военном. Они проявили себя максимально профессионально и мудро.

Весомую роль во время конечных стадий работы над совместным заявлением сыграл Президент Украины Владимир Зеленский. Именно украинский лидер отметил защиту принципиальных позиций, а также проявил гибкость по другим вопросам. Это позволило добиться положительного результата в финале. В конце концов Украина смогла перехватить стратегическую дипломатическую инициативу, что бесспорно изменило ход игры.

Напомним, во время переговоров с США Украина согласилась на 30-дневное перемирие. Президент Штатов Дональд Трамп заявил, что теперь он ожидает соответствующего решения России.

Глава Украины Владимир Зеленский отметил после переговоров, что планы РФ провалились. Он добавил, что Москва делала все, чтобы испортить отношения США и Украины.