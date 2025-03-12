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Сибіга поділився, як відреагував Рубіо на подаровану йому ікону

12 березня 2025 14:13
Карина Приходько - Редактор
Подарунок Рубіо від Сибіги — реакція держсекретаря США
Андрій Сибіга дарує Марко Рубіо ікону. Фото: REUTERS
Карина Приходько - Редактор

Держсекретар США Марко Рубін позитивно відреагував на подарунок міністра закордонних справ України Андрія Сибіги під час переговорів у Саудівській Аравії 12 березня. Це була ікона, написана на ящику з-під набоїв. 

Про це розповів Андрій Сибіга, відповідаючи на питання журналістів на брифінгу в Польщі 13 березня. 

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Сибіга розповів, що реакція Рубіо на подаровану ікону була дуже позитивною. За його словами, вона має особливу історію, адже її привезли біженці з Маріуполя, а намальована вона на елементах ящика з амуніцією, який був на "Азовсталі". 

подарунок Сибіги Рубіо
Андрій Сибіга дарує Марко Рубіо ікону. Фото: REUTERS
Андрій Сибіга і Марко Рубіо
Андрій Сибіга і Марко Рубіо в Саудівській Аравії. Фото: /t.me/Ukraine_MFA

"В дипломатії дуже важливо, щоб подарунки, які вручаються, несли особливий зміст і посил. Мені здається, що ця історія саме про це", — зазначив український міністр. 

Нагадаємо, 12 березня під час переговорів України і США Андрій Сибіга подарував Марко Рубіо унікальну ікону

Після зустрічі у Саудівській Аравії український міністр зустрівся з очільником МЗС Польщі. Вони обговорили домовленості, які вдалося досягти сторонам на переговорах.

Андрій Сибіга Саудівська Аравія ікона подарунок Марко Рубіо
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