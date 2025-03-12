Подарок Рубио от Сибиги — реакция госсекретаря США

Сибига поделился, как отреагировал Рубио на подаренную ему икону
Госсекретарь США Марко Рубин положительно отреагировал на подарок министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги во время переговоров в Саудовской Аравии 12 марта. Это была икона, написанная на ящике из-под патронов.
Об этом рассказал Андрей Сибига, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Польше 13 марта.
Реакция Рубио на подарок Сибиги
Сибига рассказал, что реакция Рубио на подаренную икону была очень положительной. По его словам, она имеет особую историю, ведь ее привезли беженцы из Мариуполя, а нарисована она на элементах ящика с амуницией, который был на "Азовстали".
"В дипломатии очень важно, чтобы подарки, которые вручаются, несли особый смысл и посыл. Мне кажется, что эта история именно об этом", — отметил украинский министр.
Напомним, 12 марта во время переговоров Украины и США Андрей Сибига подарил Марко Рубио уникальную икону.
После встречи в Саудовской Аравии украинский министр встретился с главой МИД Польши. Они обсудили договоренности, которые удалось достичь сторонам на переговорах.
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