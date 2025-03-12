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Сибига поделился, как отреагировал Рубио на подаренную ему икону

12 марта 2025 14:13
Карина Приходько - Редактор
Подарок Рубио от Сибиги — реакция госсекретаря США
Андрей Сибига дарит Марко Рубио икону. Фото: REUTERS
Карина Приходько - Редактор

Госсекретарь США Марко Рубин положительно отреагировал на подарок министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги во время переговоров в Саудовской Аравии 12 марта. Это была икона, написанная на ящике из-под патронов.

Об этом рассказал Андрей Сибига, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Польше 13 марта.

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Сибига рассказал, что реакция Рубио на подаренную икону была очень положительной. По его словам, она имеет особую историю, ведь ее привезли беженцы из Мариуполя, а нарисована она на элементах ящика с амуницией, который был на "Азовстали".

подарунок Сибіги Рубіо
Андрей Сибига дарит Марко Рубио икону. Фото: REUTERS
Андрій Сибіга і Марко Рубіо
Андрей Сибига и Марко Рубио в Саудовской Аравии. Фото: /t.me/Ukraine_MFA

"В дипломатии очень важно, чтобы подарки, которые вручаются, несли особый смысл и посыл. Мне кажется, что эта история именно об этом", — отметил украинский министр.

Напомним, 12 марта во время переговоров Украины и США Андрей Сибига подарил Марко Рубио уникальную икону.

После встречи в Саудовской Аравии украинский министр встретился с главой МИД Польши. Они обсудили договоренности, которые удалось достичь сторонам на переговорах.

Андрей Сибига Саудовская Аравия икона подарок Марко Рубио
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