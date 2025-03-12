США возобновили поставки оружия и разведданных Украине

Переговоры делегаций в Джидде. Фото: ОП

Соединенные Штаты Америки полностью возобновили поставки оружия и обмен разведывательными данными с Украиной. Все обещанное оружие в рамках пакетов, одобренных администрацией предыдущего президента США Джо Байдена, снова поступает.

Об этом пишет CNN в среду, 12 марта.

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Американский чиновник сообщил, что обмен разведданными между США и Украиной полностью возобновился, а также возобновлены поставки оружия. Это произошло после вчерашней встречи американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии.

В материале говорится, что в Украину снова поставляют артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и боеприпасы для ракетных систем HIMARS. Эта помощь была одобрена во времена администрации Байдена и приостановлена после споров в Овальном кабинете Белого дома между Президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом 28 февраля.

Часть этого оружия находилась в Польше, а вечером 11 марта госсекретарь министерства национальной обороны Польши Павел Залевский сообщил, что оружие в Жешуве возле границы с Украиной "снова начало перемещаться".

Также свою работу возобновили американские подрядчики, которые находятся в Украине для помощи с техническим обслуживанием, обучением и поддержкой более сложных систем вооружений.

Напомним, переговоры между делегациями Украины и США в Саудовской Аравии 11 марта продолжались более восьми часов.

Издание The Guardian писало, что госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что переговоры в Саудовской Аравии включали "вопрос территориальных уступок".