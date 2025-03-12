В США підтвердили поновлення обміну розвідданими з Україною

Глава розвідки США Тулсі Габбард. Фото: Brandon Bell/Pool via REUTERS

Україна знову отримуватиме розвіддані від США. Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард офіційно підтвердила відновлення обміну розвідувальною інформацією з Україною.

Про це Тулсі Габбард повідомила у соцмережі X.

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Заява Тулсі Габбард. Фото: скриншот

За її словами, рішення ухвалене особисто президентом США Дональдом Трампом.

"Завдяки лідерству президента США Дональда Трампа ми стали на один значний крок ближче до завершення кровопролитної війни в Україні. За вказівкою президента пауза в обміні розвідданими з Україною припинилась", — заявила Габбард.

Нагадаємо, 6 березня стало відомо, що за вказівкою Дональда Трампа Україні перестали надавати розвіддані, якими володіють США.

Тоді ж компанія Maxar перестала надавати Україні супутникові знімки.

Втім вчора, 11 березня, за підсумками зустрічі між представниками США та України у Саудівській Аравії дійшли згоди про поновлення співпраці.

Відтак компанія Maxar відновила передачу супутникових знімків Україні.

Також стало відомо, що у Польщі відновили постачання зброї із США до України через логістичний хаб у Ясьонці.