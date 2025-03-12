В США підтвердили поновлення обміну розвідданими з Україною

Глава розвідки США підтвердила поновлення співпраці з Києвом
Україна знову отримуватиме розвіддані від США. Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард офіційно підтвердила відновлення обміну розвідувальною інформацією з Україною.
Про це Тулсі Габбард повідомила у соцмережі X.
Тулсі Габбард підтвердила рішення США про поновлення надання розвідданих Україні
За її словами, рішення ухвалене особисто президентом США Дональдом Трампом.
"Завдяки лідерству президента США Дональда Трампа ми стали на один значний крок ближче до завершення кровопролитної війни в Україні. За вказівкою президента пауза в обміні розвідданими з Україною припинилась", — заявила Габбард.
Нагадаємо, 6 березня стало відомо, що за вказівкою Дональда Трампа Україні перестали надавати розвіддані, якими володіють США.
Тоді ж компанія Maxar перестала надавати Україні супутникові знімки.
Втім вчора, 11 березня, за підсумками зустрічі між представниками США та України у Саудівській Аравії дійшли згоди про поновлення співпраці.
Відтак компанія Maxar відновила передачу супутникових знімків Україні.
Також стало відомо, що у Польщі відновили постачання зброї із США до України через логістичний хаб у Ясьонці.
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