В США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Глава разведки США Тулси Габбард. Фото: Brandon Bell/Pool via REUTERS

Украина снова будет получать разведданные от США. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард официально подтвердила возобновление обмена разведывательной информацией с Украиной.

Об этом Тулси Габбард сообщила в соцсети X.

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Заявление Тулси Габбард. Фото: скриншот

По ее словам, решение принято лично президентом США Дональдом Трампом.

"Благодаря лидерству президента США Дональда Трампа мы стали на один значительный шаг ближе к завершению кровопролитной войны в Украине. По указанию президента пауза в обмене разведданными с Украиной прекратилась", — заявила Габбард.

Напомним, 6 марта стало известно, что по указанию Дональда Трампа Украине перестали предоставлять разведданные, которыми обладают США.

Тогда же компания Maxar перестала предоставлять Украине спутниковые снимки.

Впрочем вчера, 11 марта, по итогам встречи между представителями США и Украины в Саудовской Аравии пришли к согласию о возобновлении сотрудничества.

Поэтому компания Maxar возобновила передачу спутниковых снимков Украине.

Также стало известно, что в Польше возобновили поставки оружия из США в Украину через логистический хаб в Ясенке.