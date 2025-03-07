Maxar припинила надання Україні доступу до супутникових знімків

Супутниковий знімок Соледару. Фото архівне: Maxar

Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies припинила надання Україні доступу до своїх супутникових знімків. Заборона стосується як урядових користувачів, так і приватних.

Про це повідомляє "Мілітарне" з посиланням на відповідь користувачів комерційного сервісу у пʼятницю, 7 березня.

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Адміністрація Maxar повідомила користувачам, що відключення доступу до супутникових знімків відбулося "за адміністративним запитом".

Видання пише, що це рішення стало наслідком заборони уряду США на надання Україні розвідувальних даних.

Супутниковий знімок. Фото: Maxar

Maxar Technologies є одним з основних постачальників комерційних супутникових знімків для України, які використовуються для моніторингу пересування російських окупантів та оцінення результатів ураження важливих об'єктів як на тимчасово окупованих територіях, так і на території РФ.

Супутникові знімки також неодноразово використовувались міжнародними ЗМІ для ілюстрації та аналізу розвитку бойових дій.

Нагадаємо, адміністрація Трампа ухвалила рішення припинити передавання розвідувальної інформації Україні та тимчасово заморозити військову допомогу.

Також через рішення США припинити передавання розвідувальних даних Україна втратила 80% інформації, яку отримувала від союзників.