Maxar прекратила предоставление Украине доступа к спутниковым снимкам

Спутниковый снимок Соледара. Фото архивное: Maxar

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies прекратила предоставление Украине доступа к своим спутниковым снимкам. Запрет касается как правительственных пользователей, так и частных.

Об этом сообщает "Мілітарне" со ссылкой на ответ пользователей коммерческого сервиса в пятницу, 7 марта.

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Администрация Maxar сообщила пользователям, что отключение доступа к спутниковым снимкам произошло "по административному запросу".

Издание пишет, что это решение стало следствием запрета правительства США на предоставление Украине разведывательных данных.

Спутниковый снимок. Фото: Maxar

Maxar Technologies является одним из основных поставщиков коммерческих спутниковых снимков для Украины, которые используются для мониторинга передвижения российских оккупантов и оценки результатов поражения важных объектов как на временно оккупированных территориях, так и на территории РФ.

Спутниковые снимки также неоднократно использовались международными СМИ для иллюстрации и анализа развития боевых действий.

Напомним, администрация Трампа приняла решение прекратить передачу разведывательной информации Украине и временно заморозить военную помощь.

Также из-за решения США прекратить передачу разведывательных данных Украина потеряла 80% информации, которую получала от союзников.