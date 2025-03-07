Maxar прекратила предоставление Украине доступа к спутниковым снимкам

Maxar закрыла Украине доступ к спутниковым снимкам, — СМИ
Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies прекратила предоставление Украине доступа к своим спутниковым снимкам. Запрет касается как правительственных пользователей, так и частных.
Об этом сообщает "Мілітарне" со ссылкой на ответ пользователей коммерческого сервиса в пятницу, 7 марта.
Спутниковые снимки
Администрация Maxar сообщила пользователям, что отключение доступа к спутниковым снимкам произошло "по административному запросу".
Издание пишет, что это решение стало следствием запрета правительства США на предоставление Украине разведывательных данных.
Maxar Technologies является одним из основных поставщиков коммерческих спутниковых снимков для Украины, которые используются для мониторинга передвижения российских оккупантов и оценки результатов поражения важных объектов как на временно оккупированных территориях, так и на территории РФ.
Спутниковые снимки также неоднократно использовались международными СМИ для иллюстрации и анализа развития боевых действий.
Напомним, администрация Трампа приняла решение прекратить передачу разведывательной информации Украине и временно заморозить военную помощь.
Также из-за решения США прекратить передачу разведывательных данных Украина потеряла 80% информации, которую получала от союзников.
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