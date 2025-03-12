Maxar відновила доступ до супутникових даних для України

Компанія Maxar. Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відновила доступ українським користувачам до програми Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD). Таким чином Україна знов має доступ до розвідданих і супутникових знімків від США.

Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на заяви користувачів сервісу.

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Як підтвердили кілька користувачів сервісу, доступ до GEGD було повернуто після переговорів між представниками України та США, які відбулися 11 березня 2025 року. За їхніми результатами, Вашингтон скасував обмеження на надання Україні розвідувальних даних та військової допомоги.

Повідомлення від GEGD одному з користувачів. Фото: Мілітарний

Раніше американська сторона тимчасово заблокувала українські акаунти через "адміністративний запит", однак фактично це рішення стало наслідком заборони уряду Дональда Трампа на передання розвідувальних даних Києву. Обмеження поширювалися як на урядові, так і на приватні акаунти.

Нагадаємо, 7 березня стало відомо, що Maxar закрила доступ Україні до супутникових знімків.

Попри це, вчора, 11 березня, після переговорів у Саудівській Аравії Сполучені Штати та Україна дійшли згоди про поновлення постачання допомоги та доступу до розвідданих.