Maxar возобновила доступ к спутниковым данным для Украины

Компания Maxar. Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies возобновила доступ украинским пользователям к программе Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD). Таким образом Украина вновь имеет доступ к разведданным и спутниковым снимкам от США.

Об этом сообщает Милитарный со ссылкой на заявления пользователей сервиса.

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Как подтвердили несколько пользователей сервиса, доступ к GEGD был возвращен после переговоров между представителями Украины и США, которые состоялись 11 марта 2025 года. По их результатам, Вашингтон отменил ограничения на предоставление Украине разведывательных данных и военной помощи.

Сообщение от GEGD одному из пользователей. Фото: Милитарный

Ранее американская сторона временно заблокировала украинские аккаунты из-за "административного запроса", однако фактически это решение стало следствием запрета правительства Дональда Трампа на передачу разведывательных данных Киеву. Ограничения распространялись как на правительственные, так и на частные аккаунты.

Напомним, 7 марта стало известно, что Maxar закрыла доступ Украине к спутниковым снимкам.

Несмотря на это, вчера, 11 марта, после переговоров в Саудовской Аравии Соединенные Штаты и Украина пришли к согласию о возобновлении поставок помощи и доступа к разведданным.