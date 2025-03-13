Гарантії безпеки України — Британія та Франція ведуть переговори

Президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Велика Британія та Франція посилюють дипломатичний тиск на підтримку України, прагнучи вплинути на мирне врегулювання війни з Росією, над яким працює президент США Дональд Трамп. Під час переговорів у Парижі представники оборонних відомств Європи обговорили можливість розгортання миротворчих сил у разі припинення бойових дій.

Про це йдеться у статті Bloomberg.

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Плани Лондона та Парижа щодо України

Європейські ядерні держави розробляють стратегію для посилення української армії, що суперечить вимогам Росії щодо її скорочення. Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорну наголосив, що першочерговою гарантією безпеки України є саме її військові спроможності, зокрема озброєння та підготовка особового складу.

За його словами, довгострокові гарантії безпеки залежатимуть від рівня підтримки України. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також заявив, що Європа може частково компенсувати втрату американської допомоги, зокрема у сфері постачання боєприпасів та супутникового зв’язку, якщо США скоротять свою військову присутність.

Наступного тижня оборонні міністри знову зберуться для обговорення військового планування, яке може стати частиною мирного врегулювання.

Британія має намір створити коаліцію для допомоги Україні

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон ведуть переговори з 37 країнами щодо створення "коаліції охочих", яка допомагатиме Україні у разі досягнення мирного врегулювання. До неї можуть увійти держави Європи, СНД та Азії, які забезпечать Україну фінансовою підтримкою, військами, авіацією та флотом.

На окремих переговорах у Парижі до обговорень долучилися країни, що не входять до НАТО, зокрема Австралія, Нова Зеландія та Японія, а також представники Канади.

Тим часом у Кремлі заявили, що присутність військ НАТО в Україні є "неприйнятною загрозою" для Росії.

Позиція США і Європи щодо миру в Україні

Західні лідери планують представити свої пропозиції щодо миротворчої місії президенту США Дональду Трампу. Їхня мета — переконати Вашингтон забезпечити гарантії безпеки для України у вигляді військово-повітряної підтримки, розвідданих та систем ППО, без безпосереднього залучення американських військ.

Експерти застерігають, що без США миротворчі сили будуть менш ефективними у сфері розвідки та захисту від ракетних атак. Разом з тим, Британія і Франція виступають проти можливих поступок Путіну, зокрема щодо демілітаризації України та проведення виборів до укладення остаточної мирної угоди.

Західні країни також вимагають, щоб Росія понесла відповідальність за викрадення українських дітей.

Остаточні варіанти миротворчої місії представлять на обговорення у вихідні, після чого вони можуть бути передані адміністрації Трампа.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Велика Британія передасть Україні новий пакет допомоги на 4,5 млрд фунтів стерлінгів.

У Парижі 11 березня стартували переговори про введення миротворців в Україну. Міністр оборони Франції висловився щодо ідеї демілітаризації України.

Також у Франції заявили, що передадуть Україні військову допомогу, яку оплатять російськими активами.

Тим часом у США ухвалили рішення поновити передачу Україні розвідданих та військової допомоги.