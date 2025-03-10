Стармер вдруге збирає коаліцію охочих для допомоги Україні, — ЗМІ

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Фото: Reuters

Вже цього тижня Велика Британія знову проведе саміт "коаліції охочих". Зустріч відбудеться в онлайн-форматі.

Про це пише Sky News в понеділок, 10 березня.

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Стармер збирає другу "коаліцію охочих"

За інформацією видання, відеозустріч союзників відбудеться в суботу, 15 березня. Збирає другу "коаліцію охочих" прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Наразі склад учасників не розголошується.

"Очікуємо, що прем'єр-міністр проведе другу зустріч лідерів "коаліції охочих", спираючись на його саміт у Ланкастерському домі", — сказав журналістам речник прем'єр-міністра.

Перша зустріч "коаліції охочих" відбулася 2 березня в Лондоні. Тоді об'єдналися країни, які вирішили знайти шляхи підтримки України після фактичного припинення військової допомоги від Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна підтримує відправку військ до України. Він додав, що Британія продовжить озброювати Україну й після завершення війни.

Також Кір Стармер повідомив про те, що Велика Британія виділить 1,6 мільярда фунтів стерлінгів для України. Їх витратять на закупівлю понад 5 тисяч ракет для зенітно-ракетних комплексів.