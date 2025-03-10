Стармер во второй раз собирает коалицию желающих для помощи Украине, — СМИ

Премьер Великобритании Кир Стармер. Фото: Reuters

Уже на этой неделе Великобритания снова проведет саммит "коалиции желающих". Встреча состоится в онлайн-формате.

Об этом пишет Sky News в понедельник, 10 марта.

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По информации издания, видеовстреча союзников состоится в субботу, 15 марта. Собирает вторую "коалицию желающих" премьер Великобритании Кир Стармер. Сейчас состав участников не разглашается.

"Ожидаем, что премьер-министр проведет вторую встречу лидеров "коалиции желающих", опираясь на его саммит в Ланкастерском доме", — сказал журналистам представитель премьер-министра.

Первая встреча "коалиции желающих" прошла 2 марта в Лондоне. Тогда объединились страны, которые решили найти пути поддержки Украины после фактического прекращения военной помощи от Соединенных Штатов Америки.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна поддерживает отправку войск в Украину. Он добавил, что Британия продолжит вооружать Украину и после завершения войны.

Также Кир Стармер сообщил о том, что Великобритания выделит 1,6 миллиарда фунтов стерлингов для Украины. Их потратят на закупку более 5 тысяч ракет для зенитно-ракетных комплексов.