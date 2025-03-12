Гілі анонсував найбільшу допомогу Україні від Британії — деталі

Держсекретар з питань оборони Великої Британії Джон Гілі. Фото: скриншот з відео

Держсекретар з питань оборони Великої Британії Джон Гілі у середу, 12 березня, анонсував новий пакет допомоги для України. Його вартість становить 4,5 мільярда фунтів стерлінгів.

Про це Гілі повідомив під час зустрічі з колегами з країн-союзниць щодо підтримки України й оборони Європи.

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За словами Гілі, Британія надасть 4,5 мільярда фунтів для допомоги Україні, що є найбільшою сумою, яка надавалася за ці роки.

"Ми будемо співпрацювати разом з партнерами з Європи та інших континентів", — додав він.

За словами очільника оборонного відомства Британії, наступний саміт лідерів країн відбудеться наступного тижня — на ньому продовжать військове планування у "широкій мережі". Гілі наголосив, що країни мають взяти на себе більше відповідальності для безпеки Європи.

Нагадаємо, голова міноборони Польщі Косіняк-Комиш наголосив на необхідності продовження надання військової допомоги Україні.

А сьогодні вранці США відновили постачання призупиненої допомоги для України та обмін розвідувальними даними.

Крім того, міністр оборони Італії Гвідо Крузетто зауважив, що у разі 30-денного перемир'я країни "повинні працювати над тривалим миром в Україні".