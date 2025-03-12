Косіняк-Камиш заявив, що треба продовжити підтримку України

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Фото: скриншот з відео

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у середу, 12 березня, заявив, що країни повинні об'єднатися. Він наголосив, що треба продовжувати відправляти військову та гуманітарну підтримку Україні.

Про це Косіняк-Камиш сказав під час зустрічі із колегами з країн-союзниць щодо підтримки України й оборони Європи.

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"Почувши новини з США після тижнів тиску на Україну та непевності, ми повинні об'єднатися. Відправляти військову та гуманітарну підтримку Україні", — сказав Косіняк-Камиш.

Він нагадав, що сьогодні вранці ця підтримка від США була відновлена, тому зараз запитання до тих, хто атакує Україну.

"Ви сказали, що ви прагнете миру? Чи це дійсно так? Чи були ви щирі у своїх словах? Це тест, випробування для РФ", — додав голова міноборони Польщі.

Нагадаємо, сьогодні США повністю відновили постачання зброї Україні, яка була ухвалена в рамках пакетів під час каденції Джо Байдена.

Це сталося після вчорашніх переговорів між США та Україною у Саудівській Аравії, які тривали понад вісім годин.