Косиняк-Камыш заявил, что надо продолжить поддержку Украины

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Фото: скриншот видео

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в среду, 12 марта, заявил, что страны должны объединиться. Он подчеркнул, что надо продолжать отправлять военную и гуманитарную поддержку Украине.

Об этом Косиняк-Камыш сказал во время встречи с коллегами из стран-союзниц по поддержке Украины и обороны Европы.

Читайте также:

Поддержка Украины

"Услышав новости из США после недель давления на Украину и неуверенности, мы должны объединиться. Отправлять военную и гуманитарную поддержку Украине", — сказал Косиняк-Камыш.

Он напомнил, что сегодня утром эта поддержка от США была возобновлена, поэтому сейчас вопрос к тем, кто атакует Украину.

"Вы сказали, что вы хотите мира? Действительно ли это так? Были ли вы искренни в своих словах? Это тест, испытание для РФ", — добавил глава минобороны Польши.

Напомним, сегодня США полностью возобновили поставки оружия Украине, которое было принято в рамках пакетов во время каденции Джо Байдена.

Это произошло после вчерашних переговоров между США и Украиной в Саудовской Аравии, которые длились более восьми часов.