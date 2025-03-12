Гили анонсировал самую большую помощь Украине от Британии — детали

Великобритания предоставит Украине 4,5 млрд фунтов, — Гили
Госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Джон Гили в среду, 12 марта, анонсировал новый пакет помощи для Украины. Его стоимость составляет 4,5 миллиарда фунтов стерлингов.
Об этом Гили сообщил во время встречи с коллегами из стран-союзниц по поддержке Украины и обороны Европы.
Помощь Украине от Британии
По словам Гили, Великобритания предоставит 4,5 миллиарда фунтов для помощи Украине, что является самой большой суммой, которая предоставлялась за эти годы.
"Мы будем сотрудничать вместе с партнерами из Европы и других континентов", — добавил он.
По словам главы оборонного ведомства Британии, следующий саммит лидеров стран состоится на следующей неделе — на нем продолжат военное планирование в "широкой сети". Гили подчеркнул, что страны должны взять на себя больше ответственности для безопасности Европы.
Напомним, глава минобороны Польши Косиняк-Комыш отметил необходимость продолжения оказания военной помощи Украине.
А сегодня утром США возобновили поставки приостановленной помощи для Украины и обмен разведывательными данными.
Кроме того, министр обороны Италии Гвидо Крузетто отметил, что в случае 30-дневного перемирия страны "должны работать над длительным миром в Украине".
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