Гили анонсировал самую большую помощь Украине от Британии — детали

Госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Джон Гили. Фото: скриншот видео

Госсекретарь по вопросам обороны Великобритании Джон Гили в среду, 12 марта, анонсировал новый пакет помощи для Украины. Его стоимость составляет 4,5 миллиарда фунтов стерлингов.

Об этом Гили сообщил во время встречи с коллегами из стран-союзниц по поддержке Украины и обороны Европы.

Читайте также:

Помощь Украине от Британии

По словам Гили, Великобритания предоставит 4,5 миллиарда фунтов для помощи Украине, что является самой большой суммой, которая предоставлялась за эти годы.

"Мы будем сотрудничать вместе с партнерами из Европы и других континентов", — добавил он.

По словам главы оборонного ведомства Британии, следующий саммит лидеров стран состоится на следующей неделе — на нем продолжат военное планирование в "широкой сети". Гили подчеркнул, что страны должны взять на себя больше ответственности для безопасности Европы.

Напомним, глава минобороны Польши Косиняк-Комыш отметил необходимость продолжения оказания военной помощи Украине.

А сегодня утром США возобновили поставки приостановленной помощи для Украины и обмен разведывательными данными.

Кроме того, министр обороны Италии Гвидо Крузетто отметил, что в случае 30-дневного перемирия страны "должны работать над длительным миром в Украине".