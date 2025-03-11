Франція виступила проти демілітаризації української армії

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню. Фото: РБК-Україна

Збройні сили України продовжують бути основною запорукою безпеки держави. Саме тому важливо розглянути, якою армія повинна стати в майбутньому.

Про це під час відкриття Паризького форуму з питань оборони та стратегії міністр заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, передає Інтерфакс-Україна.

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Він наголосив, що Росія протягом багатьох років порушувала режим припинення вогню, і слід виходити з принципу, що "першою запорукою безпеки є українська армія".

"Подумати про те, якою має бути українська армія в майбутньому, і виходити з того, що першою гарантією безпеки залишається українська армія, що ми відмовимося від будь-якої форми демілітаризації України", — зазначив він.

Повідомляється, що вівторок в Парижі збереться більше 30 керівників армій для обговорення того, які підтримки можуть надати Європа та Захід Україні в контексті можливої мирної угоди з Росією.

Також учасники планують обговорити, яким чином буде організовано захист східного флангу НАТО "у наступному році, через п’ять років, через десять років, через п’ятнадцять років".

Лекорню підкреслив, що є оборонні плани НАТО і свій внесок в них повинна робити кожна країна.

Нагадаємо, що сьогодні в Саудівській Аравії відбуваються переговори делегацій України та США. Як повідомляв керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, команда налаштована на продуктивну роботу, спрямовану на захист національних інтересів та обговорення шляхів завершення війни.

Згодом радник президента США Майк Волц заявив, що переговори між Україною і США просуваються. Зустріч делегацій у Саудівській Аравії триває вже четверту годину.