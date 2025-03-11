Франция выступила против демилитаризации украинской армии

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню. Фото: РБК-Украина

Вооруженные силы Украины продолжают быть основным залогом безопасности государства. Именно поэтому важно рассмотреть, какой армия должна стать в будущем.

Об этом во время открытия Парижского форума по вопросам обороны и стратегии министр заявил министр обороны Франции Себастьен Лекорню, передает Интерфакс-Украина.

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Он подчеркнул, что Россия в течение многих лет нарушала режим прекращения огня, и следует исходить из принципа, что "первым залогом безопасности является украинская армия".

"Подумать о том, какой должна быть украинская армия в будущем, и исходить из того, что первой гарантией безопасности остается украинская армия, что мы откажемся от любой формы демилитаризации Украины", — отметил он.

Сообщается, что вторник в Париже соберется более 30 руководителей армий для обсуждения того, какие поддержки могут предоставить Европа и Запад Украине в контексте возможного мирного соглашения с Россией.

Также участники планируют обсудить, каким образом будет организована защита восточного фланга НАТО "в следующем году, через пять лет, через десять лет, через пятнадцать лет".

Лекорню подчеркнул, что есть оборонные планы НАТО и свой вклад в них должна делать каждая страна.

Напомним, что сегодня в Саудовской Аравии проходят переговоры делегаций Украины и США. Как сообщал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, команда настроена на продуктивную работу, направленную на защиту национальных интересов и обсуждение путей завершения войны.

Впоследствии советник президента США Майк Волц заявил, что переговоры между Украиной и США продвигаются. Встреча делегаций в Саудовской Аравии продолжается уже четвертый час.