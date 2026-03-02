Франция сделала заявление о союзниках в Персидском заливе

Франция готова защищать союзников Персидского залива — детали от МИД
Франция готова защищать своих партнеров на Ближнем Востоке после обострения ситуации в регионе. Однако о каких шагах идет речь, пока неизвестно.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом пишет BFMTV, цитируя министра иностранних дел Франции Жан-Ноэля Барро.
Позиция Франции относительно событий на Ближнем Востоке
Барро заявил о поддержке и солидарности с Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией, Катаром, Ираком, Бахрейном, Оманом, Кувейтом и Иорданией.
По его словам, очень жаль, вопрос в Иране не решился дипломатическим путем благодаря переговорам.
Отдельно глава МИД Франции отметил, что односторонние действия Израиля и Соединенных Штатов в отношении Ирана должны рассматриваться на уровне международных институтов, созданных для урегулирования подобных кризисов, в частности в рамках Организации Объединенных Наций.
"Только обращение в Совет Безопасности ООН с запросом на применение силы может обеспечить необходимую международную легитимность, ведь в таком случае ответственность за решение распределяется между всеми членами Совета", — подчеркнул Жан-Ноэль Барро.
Что говорят в Германии
В то же время министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль заявил, что Берлин не намерен участвовать в наступательной кампании США и Израиля против Ирана.
"У нас нет соответствующих военных ресурсов, и немецкое правительство точно не намерено принимать в этом участие каким-либо образом", - заявил Вадефуль в интервью немецким СМИ.
Он отметил, что заявление, которое сделали ранее, где осуждаются атаки Ирана и отмечается готовность Франции, Германии и Великобритании защищать себя и своих союзников, "означает, что наши солдаты Бундесвера, в случае нападения, будут защищаться. С немецкой точки зрения, никаких дальнейших мер, кроме этого, не будет".
Позиция мира к операции в Иране
После начала военной операции в Иране 28 февраля, ряд мировых лидеров выступили с заявлениями и призвали к сдержанности и уважению международного права. Все выразили солидарность с гражданским населением Ирана.
Комментируя это, Зеленский сказал, что на Ближнем Востоке и в регионе Залива события разворачиваются очень стремительно. Он напомнил, что Иран поставлял России дроны и технолонии.
В то же время Путин ограничился несколькими словами и никак не поддержал Иран. По данным аналитиков ISW, Кремль, вероятно, будет оставаться ограниченным собственными военными усилиями в Украине и желанием получить уступки от США.
