Главная Новости дня Франция готова защищать союзников Персидского залива — детали от МИД

Франция готова защищать союзников Персидского залива — детали от МИД

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 15:12
Франция сделала заявление о союзниках в Персидском заливе
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Фото: Thibault Camus/Pool via REUTERS

Франция готова защищать своих партнеров на Ближнем Востоке после обострения ситуации в регионе. Однако о каких шагах идет речь, пока неизвестно. 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом пишет BFMTV, цитируя министра иностранних дел Франции Жан-Ноэля Барро. 

Читайте также:

Позиция Франции относительно событий на Ближнем Востоке

Барро заявил о поддержке и солидарности с Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией, Катаром, Ираком, Бахрейном, Оманом, Кувейтом и Иорданией.

По его словам, очень жаль, вопрос в Иране не решился дипломатическим путем благодаря переговорам.

Отдельно глава МИД Франции отметил, что односторонние действия Израиля и Соединенных Штатов в отношении Ирана должны рассматриваться на уровне международных институтов, созданных для урегулирования подобных кризисов, в частности в рамках Организации Объединенных Наций.

"Только обращение в Совет Безопасности ООН с запросом на применение силы может обеспечить необходимую международную легитимность, ведь в таком случае ответственность за решение распределяется между всеми членами Совета", — подчеркнул Жан-Ноэль Барро.

Что говорят в Германии

В то же время министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль заявил, что Берлин не намерен участвовать в наступательной кампании США и Израиля против Ирана.

"У нас нет соответствующих военных ресурсов, и немецкое правительство точно не намерено принимать в этом участие каким-либо образом", - заявил Вадефуль в интервью немецким СМИ.

Он отметил, что заявление, которое сделали ранее, где осуждаются атаки Ирана и отмечается готовность Франции, Германии и Великобритании защищать себя и своих союзников, "означает, что наши солдаты Бундесвера, в случае нападения, будут защищаться. С немецкой точки зрения, никаких дальнейших мер, кроме этого, не будет".

Позиция мира к операции в Иране

После начала военной операции в Иране 28 февраля, ряд мировых лидеров выступили с заявлениями и призвали к сдержанности и уважению международного права. Все выразили солидарность с гражданским населением Ирана.

Комментируя это, Зеленский сказал, что на Ближнем Востоке и в регионе Залива события разворачиваются очень стремительно. Он напомнил, что Иран поставлял России дроны и технолонии.

В то же время Путин ограничился несколькими словами и никак не поддержал Иран. По данным аналитиков ISW, Кремль, вероятно, будет оставаться ограниченным собственными военными усилиями в Украине и желанием получить уступки от США.

Иран Франция Израиль МИД Жан-Ноэль Барро
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
