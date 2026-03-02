Франція готова захищати країни Перської затоки — деталі

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. Фото: Thibault Camus/Pool via REUTERS

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що його країна готова оброняти своїх партнерів на Близькому Сході після загострення ситуації в регіоні. Водночас він не назвав конкретні кроки, на які піде Париж.

про це пише BFMTV.

Позиція Франції щодо подій на Близькому Сході

Барро заявив про підтримку і солідарність з Об'єднаними Арабськими Еміратами, Саудівською Аравією, Катаром, Іраком, Бахрейном, Оманом, Кувейтом і Йорданією.

За його словами, дуже шкода, питання в Ірані не вирішилось дипломатичним шляхом завдаяки переговорам.

Окремо очільник МЗС Франції наголосив, що односторонні дії Ізраїлю та Сполучених Штатів щодо Ірану мали б розглядатися на рівні міжнародних інституцій, створених для врегулювання подібних криз, зокрема в межах Організації Об'єднаних Націй.

"Лише звернення до Ради Безпеки ООН із запитом на застосування сили може забезпечити необхідну міжнародну легітимність, адже в такому разі відповідальність за рішення розподіляється між усіма членами Ради", — наголосив Жан-Ноель Барро.

Що кажуть в Німеччині

Водночас міністр закордонних справ Німеччини Йохан Вадефуль заявив, що Берлін не має наміру брати участь у наступальній кампанії США та Ізраїлю проти Ірану.

"⁠У нас немає відповідних військових ресурсів, і німецький уряд точно не має наміру брати в цьому участь будь-яким чином", — заявив Вадефуль в інтерв'ю німецьким ЗМІ.

Він наголосив, що заяву, яку зробили раніше, де засуджуються атаки Ірану та наголошується на готовності Франції, Німеччини та Великої Британії захищати себе та своїх союзників, "означає, що наші солдати Бундесверу, у разі нападу, захищатимуться. З німецької точки зору, жодних подальших заходів, окрім цього, не буде".

Позиція світу до операції в Ірані

Після початку військової операції в Ірані 28 лютого, низка світових лідерів виступили із заявами та закликали до стриманості і поваги міжнародного права. Усі висловили солідарність з цивільним населенням Ірану.

Коментуючи це, Зеленський сказав, що на Близькому Сході та в регіоні Затоки події розгортаються дуже стрімко. Він нагадав, що Іран постачав Росії дрони та технолонії.

Водночас Путін обмежився кількома словами і ніяк не підтримав Іран. За даними аналітиків ISW, Кремль, ймовірно, залишатиметься обмеженим власними воєнними зусиллями в Україні та бажанням отримати поступки від США.