Фицо исчез после визита в РФ — СМИ нашли премьера Словакии
В течение нескольких недель в Словакии не было официальной информации о месте пребывания премьер-министра Роберта Фицо. Как стало известно позже, он был в роскошном отеле Capella Hanoi в столице Вьетнама — Ханое.
Об этом сообщает Dennik N.
Что известно об исчезновении Фицо
Он был замечен в России 22 декабря, где встречался с российским диктатором Владимиром Путиным.
После этого события офис премьера не предоставлял никакой информации о его поездках или местонахождении.
Все публичные видеообращения премьера, которые появились впоследствии, снимались в помещении с закрытыми шторами, что делало невозможным определение его локации.
По информации издания Dennik N, последнее видео Фицо, в котором он критиковал президента Украины Владимира Зеленского, было снято в номере пятизвездочного отеля СареІІа Hanoi.
Один из читателей установил локацию благодаря шторам и старинному телефону, которые были фоном в видео.
Capella Hanoi предлагает апартаменты площадью 194 квадратных метра, расположенные на последнем этаже. Стоимость проживания составляет около 6 200 евро за ночь (с учетом налогов).
Как известно, Фицо неоднократно выражал недовольство действиями Украины, в частности, критиковал решение Киева прекратить транзит российского газа и угрожал прекратить поставки электроэнергии в Украину, когда украинская энергосистема подвергалась атакам и зависела от импорта.
Напомним, Украина с 1 января 2025 года прекратила транзит российского газа в страны ЕС. Отметим, что из-за этого в Приднестровье, которое оккупировала и контролирует Россия, возникла критическая ситуация — там нет света, газа, отопления и водоснабжения.
Остановка транзита газа через Украину вызвала бурную реакцию у Роберта Фицо. Словацкий премьер начал угрожать прекратить электроснабжение Украины и пожаловался на Владимира Зеленского.
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