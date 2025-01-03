Фицо исчез после визита в РФ — СМИ нашли премьера Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: Reuters

В течение нескольких недель в Словакии не было официальной информации о месте пребывания премьер-министра Роберта Фицо. Как стало известно позже, он был в роскошном отеле Capella Hanoi в столице Вьетнама — Ханое.

Об этом сообщает Dennik N.

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Он был замечен в России 22 декабря, где встречался с российским диктатором Владимиром Путиным.

После этого события офис премьера не предоставлял никакой информации о его поездках или местонахождении.

Все публичные видеообращения премьера, которые появились впоследствии, снимались в помещении с закрытыми шторами, что делало невозможным определение его локации.

По информации издания Dennik N, последнее видео Фицо, в котором он критиковал президента Украины Владимира Зеленского, было снято в номере пятизвездочного отеля СареІІа Hanoi.

Один из читателей установил локацию благодаря шторам и старинному телефону, которые были фоном в видео.

Capella Hanoi предлагает апартаменты площадью 194 квадратных метра, расположенные на последнем этаже. Стоимость проживания составляет около 6 200 евро за ночь (с учетом налогов).

Как известно, Фицо неоднократно выражал недовольство действиями Украины, в частности, критиковал решение Киева прекратить транзит российского газа и угрожал прекратить поставки электроэнергии в Украину, когда украинская энергосистема подвергалась атакам и зависела от импорта.

Напомним, Украина с 1 января 2025 года прекратила транзит российского газа в страны ЕС. Отметим, что из-за этого в Приднестровье, которое оккупировала и контролирует Россия, возникла критическая ситуация — там нет света, газа, отопления и водоснабжения.

Остановка транзита газа через Украину вызвала бурную реакцию у Роберта Фицо. Словацкий премьер начал угрожать прекратить электроснабжение Украины и пожаловался на Владимира Зеленского.