Фіцо зник після візиту до РФ — ЗМІ знайшли прем’єра Словаччини
Протягом кількох тижнів у Словаччині не було офіційної інформації про місце перебування прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Як стало відомо пізніше, він був у розкішному готелі Capella Hanoi у столиці В'єтнаму — Ханої.
Про це повідомляє Dennik N.
Що відомо про зникнення Фіцо
Він був помічений у Росії 22 грудня, де зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним.
Після цієї події офіс прем’єра не надавав жодної інформації про його поїздки чи місцеперебування.
Усі публічні відеозвернення прем’єра, які з’явилися згодом, знімалися у приміщенні із закритими шторами, що унеможливлювало визначення його локації.
За інформацією видання Dennik N, останнє відео Фіцо, у якому він критикував президента України Володимира Зеленського, було знято у номері п'ятизіркового готелю Сapella Hanoi.
Один із читачів встановив локацію завдяки шторам та старовинному телефону, які були фоном у відео.
Capella Hanoi пропонує апартаменти площею 194 квадратних метри, розташовані на останньому поверсі. Вартість проживання становить близько 6 200 євро за ніч (з урахуванням податків).
Як відомо, Фіцо неодноразово висловлював незадоволення діями України, зокрема, критикував рішення Києва припинити транзит російського газу та погрожував припинити постачання електроенергії в Україну, коли українська енергосистема зазнавала атак і залежала від імпорту.
Нагадаємо, Україна з 1 січня 2025 року припинила транзит російського газу до країн ЄС. Зазначимо, що через це у Придністров'ї, яке окупувала та контролює Росія, виникла критична ситуація — там немає світла, газу, опалення та водопостачання.
Зупинення транзиту газу через Україну викликало бурхливу реакцію у Роберта Фіцо. Словацький прем'єр почав погрожувати припинити електропостачання Україні та поскаржився на Володимира Зеленського.
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