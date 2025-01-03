Фіцо зник після візиту до РФ — ЗМІ знайшли прем’єра Словаччини

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: Reuters

Протягом кількох тижнів у Словаччині не було офіційної інформації про місце перебування прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Як стало відомо пізніше, він був у розкішному готелі Capella Hanoi у столиці В'єтнаму — Ханої.

Про це повідомляє Dennik N.

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Він був помічений у Росії 22 грудня, де зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним.

Після цієї події офіс прем’єра не надавав жодної інформації про його поїздки чи місцеперебування.

Усі публічні відеозвернення прем’єра, які з’явилися згодом, знімалися у приміщенні із закритими шторами, що унеможливлювало визначення його локації.

За інформацією видання Dennik N, останнє відео Фіцо, у якому він критикував президента України Володимира Зеленського, було знято у номері п'ятизіркового готелю Сapella Hanoi.

Один із читачів встановив локацію завдяки шторам та старовинному телефону, які були фоном у відео.

Capella Hanoi пропонує апартаменти площею 194 квадратних метри, розташовані на останньому поверсі. Вартість проживання становить близько 6 200 євро за ніч (з урахуванням податків).

Як відомо, Фіцо неодноразово висловлював незадоволення діями України, зокрема, критикував рішення Києва припинити транзит російського газу та погрожував припинити постачання електроенергії в Україну, коли українська енергосистема зазнавала атак і залежала від імпорту.

Нагадаємо, Україна з 1 січня 2025 року припинила транзит російського газу до країн ЄС. Зазначимо, що через це у Придністров'ї, яке окупувала та контролює Росія, виникла критична ситуація — там немає світла, газу, опалення та водопостачання.

Зупинення транзиту газу через Україну викликало бурхливу реакцію у Роберта Фіцо. Словацький прем'єр почав погрожувати припинити електропостачання Україні та поскаржився на Володимира Зеленського.