Главная Новости дня Эстония готова принять истребители с ядерным оружием

Эстония готова принять истребители с ядерным оружием

Ua en ru
Дата публикации 23 сентября 2025 13:27
Эстония заявила о готовности принять F-35A — что говорят в НАТО
Российский самолет в небе Эстонии. Фото: Вооруженные силы Швеции

Эстония заявила о готовности принять на своих базах британские истребители, способные нести ядерные боеприпасы. Однако, это возможно только если союзники примут соответствующее решение.

Об этом в Таллинне сообщил министр обороны Ханно Певкур, отвечая на запрос The Telegraph относительно возможного размещения F-35A. 

Читайте также:

Эстония не против усилить свою защиту ядерным оружием

По его словам, "двери всегда открыты для союзников", а любые шаги будут согласовываться в рамках общей политики НАТО.

На фоне дискуссий часть политиков призывает к более жесткому ответу — вплоть до немедленного сбивания самолетов-нарушителей, другие же тем временем настаивают на взвешенности.

Ханно Певкур подчеркнул, что реакция НАТО должна быть "пропорциональной" и определяться "в каждом отдельном случае", в то же время Эстония, по его словам, без колебаний применит силу при соответствующих обстоятельствах.

Могут ли Эстонии предоставить F-35

Известно, что Великобритания планирует приобрести 12 самолетов шестого поколения с поставками до конца десятилетия. Однако, поставки F-35A имеет и политическую, и техническую составляющие. В частности, по информации The Telegraph, США производят эти машины со способностью переносить ядерную бомбу B61, поэтому любое решение по ее потенциальному применению потребует согласия Вашингтона. Отдельные источники, связанные с британскими военными, отмечают, что размещение F-35A в Эстонии может не иметь стратегической целесообразности на передовой тактической позиции и создавать "высокие риски в случае первого удара".

Напомним, 19 сентября в Эстонии российские истребители нарушили воздушное пространство.

Из-за этого власти Эстонии организовали консультации по статье 4 НАТО и впоследствии созвали экстренное заседание Альянса.

Примечательно, что кремлевский представитель Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с истребителями Эстонии.

Кроме того, на скандал отреагировал и американский президент Дональд Трамп.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
