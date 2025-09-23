Відео
Головна Новини дня Естонія готова прийняти винищувачі з ядерною зброєю

Естонія готова прийняти винищувачі з ядерною зброєю

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 13:27
Естонія заявила про готовність прийняти F-35A — що кажуть в НАТО
Російський літак у небі Естонії. Фото: Збройні сили Швеції

Естонія заявила про готовність прийняти на своїх базах британські винищувачі,  що здатні нести ядерні боєприпаси. Проте, це можливо тільки якщо союзники ухвалять відповідне рішення.

Про це в Таллінні повідомив міністр оборони Ханно Певкур, відповідаючи на запит The Telegraph щодо можливого розміщення F-35A.

Читайте також:

Естонія не проти посилити свій захист ядерною зброєю

За його словами, "двері завжди відчинені для союзників", а будь-які кроки узгоджуватимуться в межах спільної політики НАТО.

На тлі дискусій частина політиків закликає до жорсткішої відповіді -- аж до негайного збиття літаків-порушників, інші ж тим часом наполягають на виваженості.

Ханно Певкур підкреслив, що реакція НАТО має бути "пропорційною" і визначатися "в кожному окремому випадку", водночас Естонія, за його словами, без вагань застосує силу за відповідних обставин.

Чи можуть Естонії надати F-35

Відомо, що Велика Британія планує придбати 12 літаків шостого покоління з постачаннями до кінця десятиліття. Проте, постачання F-35A має і політичну, і технічну складові. Зокрема, за інформацією The Telegraph, США виробляють ці машини із здатністю переносити ядерну бомбу B61, тож будь-яке рішення щодо її потенційного застосування потребуватиме згоди Вашингтона. Окремі джерела, пов’язані з британськими військовими, зауважують, що розміщення F-35A в Естонії може не мати стратегічної доцільності на передовій тактичній позиції та створювати "високі ризики у разі першого удару".

Нагадаємо, 19 вересня, В Естонії російські винищувачі порушили повітряний простір.

Через це влада Естонії організувала консультації за статтею 4 НАТО та згодом скликали екстрене засідання Альянсу. 

Примітно, що кремлівський речник Дмитро Пєсков прокоментував інцидент із винищувачами Естонії. 

Окрім того, на скандал відреагував й американський президент Дональд Трамп.

Естонія ядерна зброя Велика Британія винищувач Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
