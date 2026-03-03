Андрей Ермак подтвердил, что получил новую должность

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото: Ермак/Facebook

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал получение новой должности. Он подтвердил, что отныне возглавляет один из комитетов Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Андрея Ермака и сайт Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Ермак прокомментировал новую должность

Во вторник, 3 марта, стало известно, что Национальная ассоциация адвокатов Украины создала Комитет по вопросам защиты пострадавших от вооруженной агрессии против Украины, компенсационных механизмов и евроинтеграционного правового обеспечения восстановления.

Создание комитета инициировал экс-глава ОПУ Андрей Ермак. Он его и возглавил. Заместителем председателя комитета стала адвокат Жанна Грушко.

Впоследствии Ермак подтвердил, что получил новую должность, написав сообщение в Telegram:

"Возглавил комитет Национальной ассоциации адвокатов Украины по вопросам защиты пострадавших от вооруженной агрессии против Украины, компенсационных механизмов и евроинтеграционного правового обеспечения восстановления".

В национальной ассоциации адвокатов Украины объяснили, что комитет создан для обеспечения системного участия адвокатуры в формировании правовых решений в сфере защиты лиц, пострадавших от вооруженной агрессии, развития компенсационных механизмов и нормативного обеспечения восстановления Украины. А также для усиления профессиональной способности адвокатского сообщества в защите прав и законных интересов таких лиц в военный и послевоенный период.

Скриншот сообщения Ермака/Telegram

Андрей Ермак — ключевые факты из биографии

Андрей Ермак родился в Киеве в ноябре 1971 года. Окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Шевченко.

В 1990-х и 2000-х годах он работал в сфере права. В частности, юристом и помощником юриста. Консультировал многочисленные международные компании, которые начинали работу в Украине.

В 1997 году Ермак основал Международную юридическую компанию, специализировавшуюся на защите авторских прав и предоставлении других правовых услуг.

В течение 2006–2012 годов работал помощником народного депутата от "Партии регионов" Эльбруса Тедеева.

В конце 2010-х годов начал деятельность в киноиндустрии как продюсер. Он является основателем компании Garnet International Media Group и участвовал в продюсировании пяти фильмов.

В мае 2019 года стал помощником президента Владимира Зеленского, а с февраля 2021 года возглавил Офис президента Украины.

В период с 7 октября 2019 года по 19 июня 2020 года Ермак входил в состав Наблюдательного совета "Укроборонпрома". Уже в июне 2020 года его назначили заместителем председателя Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

В сентябре 2022 года он присоединился к процессу обмена военнопленных, в рамках которого украинских защитников, в частности бойцов "Азова", вернули из плена в обмен на бывшего народного депутата Виктора Медведчука — тогда это произошло на территории Турции.

Кроме того, Ермак был среди представителей украинской стороны в составе делегации, участвовавшей в переговорах по окончанию полномасштабной войны России против Украины.

Напомним, что 28 ноября 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Ермака с должности руководителя Офиса президента.

Накануне увольнения у Ермака прошли обыски. Он уверял, что не оказывает никаких препятствий следственным действиям.

После отставки Ермак заявил, что отправляется на фронт, добавив, что считает себя честным и порядочным человеком.