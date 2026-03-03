Ексочільник Офісу президента України Андрій Єрмак. Фото: Єрмак/Facebook

Колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що очолив комітет Національної асоціації адвокатів України з питань захисту постраждалих від агресії Росії. Як відомо, він сам ініціював створення цього комітету.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Андрія Єрмака та сайт Національної асоціації адвокатів України.

Єрмак прокоментував нову посаду

У вівторок, 3 березня, стало відомо, що Національна асоціація адвокатів України створила Комітет з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України, компенсаційних механізмів та євроінтеграційного правового забезпечення відновлення.

Створення комітету ініціював ексглава ОПУ Андрій Єрмак. Він його й очолив. Заступницею голови комітету стала адвокатка Жанна Грушко.

Згодом Єрмак підтвердив, що отримав нову посаду, написавши допис у Telegram:

"Очолив комітет Національної асоціації адвокатів України з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України, компенсаційних механізмів та євроінтеграційного правового забезпечення відновлення".

В національній асоціації адвокатів України пояснили, що комітет створено задля забезпечення системної участі адвокатури у формуванні правових рішень у сфері захисту осіб, які постраждали від збройної агресії, розвитку компенсаційних механізмів та нормативного забезпечення відновлення України. А також на посилення професійної спроможності адвокатської спільноти у захисті прав і законних інтересів таких осіб у воєнний і післявоєнний період.

Скриншот повідомлення Єрмака/Telegram

Андрій Єрмак — ключові факти із біографії

Андрій Єрмак народився в Києві у листопаді 1971 року. Закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Шевченка.

У 1990-х та 2000-х роках він працював у сфері права. Зокрема, юристом і помічником юриста. Консультував численні міжнародні компанії, які починали роботу в Україні.

У 1997 році Єрмак заснував Міжнародну юридичну компанію, що спеціалізувалася на захисті авторських прав та наданні інших правових послуг.

Упродовж 2006–2012 років працював помічником народного депутата від "Партії регіонів" Ельбруса Тедеєва.

Наприкінці 2010-х років розпочав діяльність у кіноіндустрії як продюсер. Він є засновником компанії Garnet International Media Group та долучився до продюсування п’яти фільмів.

У травні 2019 року став помічником президента Володимир Зеленський, а з лютого 2021 року очолив Офіс президента України.

У період із 7 жовтня 2019 року до 19 червня 2020 року Єрмак входив до складу Наглядової ради "Укроборонпрому". Уже в червні 2020 року його призначили заступником голови Національна рада з питань антикорупційної політики.

У вересні 2022 року він долучився до процесу обміну військовополонених, у межах якого українських захисників, зокрема бійців "Азову", повернули з полону в обмін на колишнього народного депутата Віктор Медведчук — тоді це відбулося на території Туреччини.

Крім того, Єрмак був серед представників української сторони у складі делегації, що брала участь у переговорах щодо закінчення повномасштабної війни Росії проти України.

Нагадаємо, що 28 листопада 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента.

Напередодні звільнення у Єрмака відбулися обшуки. Він запевняв, що не чинить жодних перешкод слідчим діям.

Після відставки Єрмак заявив, що вирушає на фронт, додавши, що вважає себе чесною та порядною людиною.