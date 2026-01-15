Справа Єрмака — НАБУ вилучило цифрові носії на обшуках
Національне антикорупційне бюро України провело обшуки у справі колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Тоді було вилучено цифрові носії.
Про це стало відомо під час засідання ТСК у Києві у четвер, 15 січня, передає кореспондент Новини.LIVE Анна Сірик.
Справа Андрія Єрмака
За словами очільника НАБУ Семена Кривоноса, обшуки не проходили за робочим місцем Єрмака, а відбулися в інших локаціях.
Під час слідчих дій були вилучені цифрові носії, проте на них не накладали арешт.
Кривонос додав, що будь-які деталі щодо допитів, інших слідчих дій, місцезнаходження фігурантів або можливого стеження становлять таємницю досудового розслідування і наразі не підлягають розголошенню.
Нагадаємо, що після відставки Андрія Єрмака звільнили колишнього народного депутата та чинного члену наглядової ради державної компанії "Укрзалізниця" Сергія Лещенка.
А до цього Андрій Єрмак виступив із заявою, що відправиться на фронт.
