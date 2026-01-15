Справа Єрмака — НАБУ вилучило цифрові носії на обшуках

Керівник ОПУ Андрій Єрмак. Фото: REUTERS

Національне антикорупційне бюро України провело обшуки у справі колишнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Тоді було вилучено цифрові носії.

Про це стало відомо під час засідання ТСК у Києві у четвер, 15 січня, передає кореспондент Новини.LIVE Анна Сірик.

Справа Андрія Єрмака

За словами очільника НАБУ Семена Кривоноса, обшуки не проходили за робочим місцем Єрмака, а відбулися в інших локаціях.

Під час слідчих дій були вилучені цифрові носії, проте на них не накладали арешт.

Кривонос додав, що будь-які деталі щодо допитів, інших слідчих дій, місцезнаходження фігурантів або можливого стеження становлять таємницю досудового розслідування і наразі не підлягають розголошенню.

Нагадаємо, що після відставки Андрія Єрмака звільнили колишнього народного депутата та чинного члену наглядової ради державної компанії "Укрзалізниця" Сергія Лещенка.

А до цього Андрій Єрмак виступив із заявою, що відправиться на фронт.