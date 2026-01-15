Дело Ермака — НАБУ изъяло цифровые носители на обысках

Руководитель ОПУ Андрей Ермак. Фото: REUTERS

Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски по делу бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Тогда были изъяты цифровые носители.

Об этом стало известно во время заседания ВСК в Киеве в четверг, 15 января, передает корреспондент Новини.LIVE Анна Сирык.

Дело Андрея Ермака

По словам главы НАБУ Семена Кривоноса, обыски не проходили по рабочему месту Ермака, а состоялись в других локациях.

Во время следственных действий были изъяты цифровые носители, однако на них не накладывали арест.

Кривонос добавил, что любые детали относительно допросов, других следственных действий, местонахождения фигурантов или возможной слежки составляют тайну досудебного расследования и пока не подлежат разглашению.

Напомним, что после отставки Андрея Ермака уволили бывшего народного депутата и действующего члена наблюдательного совета государственной компании "Укрзализныця" Сергея Лещенко.

А до этого Андрей Ермак выступил с заявлением, что отправится на фронт.