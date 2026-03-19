Эксперты ЕС прибыли в Украину для проверки нефтепровода "Дружба"
Эксперты Европейского Союза прибыли в Украину для оценки состояния нефтепровода "Дружба". Ранее российская нефть транспортировалась по нему в Венгрию и Словакию. Техническая группа должна помочь восстановить трубопровод в соответствии с самыми высокими европейскими инженерными стандартами.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом пишет Reuters.
Известно, что на прошлой неделе ЕС предложил направить миссию для проверки трубопровода. Позже Украина заявила, что приняла предложение Европейского Союза по технической поддержке и финансированию для восстановления потоков нефти по поврежденному трубопроводу.
"Нафтогаз ценит предложение ЕС по финансовой и технической помощи для восстановления инфраструктурных активов насосной станции в Бродах", — заявил главный исполнительный директор "Нафтогаза" Сергей Корецкий.
Корецкий заявил, что работа группы должна помочь "Нафтогазу" и его дочерней компании "Укртранснафте" восстановить трубопровод "в соответствии с самыми высокими европейскими инженерными стандартами и стандартами безопасности и предотвратить дальнейшие террористические атаки". В то же время он не сообщил, планирует ли группа экспертов посетить поврежденный нефтепровод.
Также в материале напомнили, что Венгрия и Словакия — единственные страны ЕС, которые до сих пор импортируют российскую нефть. Они обвинили Украину в умышленном затягивании возобновления поставок нефти по политическим мотивам.
Какова ситуация с нефтепроводом "Дружба"
4 марта Россия атаковала дроном один из крупнейших резервуаров "Дружбы". На момент удара в резервуаре было около 25 тысяч кубометров нефти. "Нафтогаз" завершает дефектацию объекта, после этого будет определена смета, сроки и необходимые ресурсы для ремонта и восстановления полноценного управления нефтепроводом.
Уже 11 марта в Украину прибыли венгры для инспекции нефтепровода "Дружба". Задачей делегации было выяснить состояние трубопровода и создать условия для восстановления его работы.
В то же время Виктор Орбан заявил, что не поддержит никакого решения в пользу Украины пока не восстановят транзит нефти по нефтепроводу. В частности, речь идет о кредите для Киева в размере 90 млрд евро от Европейского Союза.
Читайте Новини.LIVE!