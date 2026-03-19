Головна Новини дня Експерти ЄС прибули до України для перевірки нафтопроводу "Дружба"

Експерти ЄС прибули до України для перевірки нафтопроводу "Дружба"

Дата публікації: 19 березня 2026 14:26
Експерти ЄС прибули до України для перевірки нафтопроводу "Дружба"
Нафтопровід "Дружба". Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Експерти Європейського Союзу прибули до України для оцінки стану нафтопроводу "Дружба". Раніше російська нафта транспортувалася ним до Угорщини та Словаччини. Технічна група має допомогти відновити трубопровід відповідно до найвищих європейських інженерних стандартів.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це пише Reuters. 

Відомо, що минулого тижня ЄС запропонував направити місію для перевірки трубопроводу. Пізніше Україна заявила, що прийняла пропозицію Європейського Союзу щодо технічної підтримки та фінансування для відновлення потоків нафти пошкодженим трубопроводом.

"Нафтогаз цінує пропозицію ЄС щодо фінансової та технічної допомоги для відновлення інфраструктурних активів насосної станції у Бродах",заявив головний виконавчий директор "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Корецький заявив, що робота групи має допомогти "Нафтогазу" та його дочірній компанії "Укртранснафті" відновити трубопровід "відповідно до найвищих європейських інженерних та безпекових стандартів і запобігти подальшим терористичним атакам". Водночас він не повідомив, чи планує група експертів відвідати пошкоджений нафтопровід.

Також у матеріалі нагадали, що Угорщина та Словаччина — єдині країни ЄС, які досі імпортують російську нафту. Вони звинуватили Україну у навмисному затягуванні відновлення поставок нафти з політичних мотивів.

Яка ситуація з нафпроводом "Дружба"

4 березня Росія атакувала дроном один з найбільших резервуарів "Дружби". На момент удару в резервуарі було близько 25 тисяч кубометрів нафти. "Нафтогаз" завершує дефектацію об'єкта, після цього буде визначено кошторис, строки та необхідні ресурси для ремонту і відновлення повноцінного управління нафтопроводом.

Вже 11 березня до України прибули угорці для інспекції нафтопроводу "Дружба". Завданням делегації було з'ясувати стан трубопроводу та створити умови для відновлення його роботи.

Водночас Віктор Орбан заявив, що не підтримає жодного рішення на користь України поки не відновнять транзит нафти нафтопроводом. Зокрема, йдеться про кредит для Києва у розірі 90 млрд євро від Європейського Союзу. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
