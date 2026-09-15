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Главная Новости дня Дело "Музы": ВАКС оставил Елизавету Ивахненко под стражей

Дело "Музы": ВАКС оставил Елизавету Ивахненко под стражей

Ua ru
15 сентября 2026 15:06
Апелляция ВАКС оставила Музу под стражей: дело Елизаветы Ивахненко
Елизавета Ивахненко. Фото: Новини.LIVE

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения в отношении Елизаветы Ивахненко, фигурирующей в расследованиях Национального антикоррупционного бюро Украины под псевдонимом "Муза". Жалоба защиты была отклонена.

Об этом стало известно в ходе судебного заседания во вторник, 15 сентября, передает Новини.LIVE.

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Елизавета Ивахненко остается под стражей

Суд постановил оставить меру пресечения без изменений. Первоначальное решение о заключении фигурантки под стражу было принято судом первой инстанции 7 сентября.

Во время первого заседания сторона обвинения настаивала на значительно более строгих условиях. Она просила назначить залог в размере 50 миллионов гривен, однако суд определил его на уровне 20 миллионов.

Согласно постановлению Апелляционной палаты ВАКС, Ивахненко будет находиться под стражей до 2 ноября, если за нее не будет внесена установленная сумма залога.

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Постановление апелляционной инстанции вступило в законную силу сразу после оглашения и обжалованию не подлежит.

Как писали Новини.LIVE, "Муза" обвиняется в участии в группировке, которая прикрывала незаконные колл-центры и отмыла более 42 миллионов гривен. Впоследствии суд принял решение взять Ивахненко под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.

Ранее ВАКС также избрал меру пресечения в отношении заместителя руководителя Департамента международного сотрудничества Офиса Генерального прокурора Сергея Кропивы, которого подозревают в "крышевании" сети мошеннических колл-центров и легализации имущества. Его поместили под стражу до 2 ноября с возможностью внесения залога в размере 120 млн гривен.

НАБУ суд Офис генерального прокурора ВАКС расследование
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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