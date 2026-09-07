Карфаген: Ивахненко назначили залог в размере 20 млн грн

Судебное заседание по делу "Карфаген" 7 сентября 2026 года. Фото: Галина Остаповец/Новини.LIVE

Елизавету Ивахненко, известную как "Муза" по записям НАБУ по делу "Карфаген", поместили под стражу. Суд определил для неё залог в размере 20 млн грн в качестве альтернативы содержанию под стражей. В то же время прокуратура просила Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначить Ивахненко залог в размере 50 млн грн.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец из зала суда в понедельник, 7 сентября.

Реклама

Елизавета Ивахненко. Фото: Галина Остаповец/Новини.LIVE

Что известно о деле Ивахненко

Елизавета Ивахненко, которая на записях НАБУ фигурирует как "Муза", стала фигуранткой дела "Карфаген". В ходе судебного заседания прокурор привел аргументы стороны обвинения относительно ее образа жизни и возможных действий перед проведением обысков.

В частности, прокурор заявил, что материалы следствия свидетельствуют о дорогих подарках и роскошном образе жизни Ивахненко. По его словам, речь идет о часах Audemars стоимостью около 60 тысяч долларов, вещах Loro Piana и Miu Miu, автомобиле Porsche и других ценностях.

Также, по словам прокурора, после звонка Олега Кипера фигуранты якобы обсуждали, что именно нужно удалить из Instagram Ивахненко.

Читайте также:

Сторона обвинения заявила, что перед обысками Ивахненко вместе с другим подозреваемым находилась на отдыхе во Львовской области. По версии следствия, во Львов они отправились после того, как узнали о возможных обысках НАБУ, а уже в городе разделились.

Кроме того, прокурор упомянул о 50 тысячах долларов, найденных на рабочем месте человека, приближенного к руководству Офиса генерального прокурора. Также он рассказал о драгоценностях, изъятых у одного из высокопоставленных сотрудников прокуратуры.

Что известно об операции "Карфаген"

Новини.LIVE сообщали, что НАБУ и САП провели спецоперацию "Карфаген" по разоблачению преступной организации, к которой могло быть причастно должностное лицо Офиса генпрокурора. По данным правоохранителей, организация могла обеспечивать "крышу" сети мошеннических колл-центров и легализацию незаконно полученного имущества. В ОГП заявляли, что возможную причастность сотрудника к этой деятельности должно установить следствие, и пообещали содействовать расследованию.

Новини.LIVE также писали, что НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, которую возглавлял руководитель структурного подразделения Офиса генерального прокурора. По данным следствия, группировка "крышевала" мошеннические колл-центры, получала от них незаконные выплаты и отмывала средства. Более 20 миллионов гривен участники потратили на недвижимость, драгоценности и ценное движимое имущество, а на данный момент раскрыты пять фигурантов.