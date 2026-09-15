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Головна Новини дня Справа "Музи": ВАКС залишив Єлизавету Івахненко під вартою

Справа "Музи": ВАКС залишив Єлизавету Івахненко під вартою

Ua ru
15 вересня 2026 15:06
Апеляція ВАКС залишила Музу під вартою: справа Єлизавети Івахненко
Єлизавета Івахненко. Фото: Новини.LIVE

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для Єлизавети Івахненко, яка фігурує у розслідуваннях Національного антикорупційного бюро України під псевдонімом "Муза". Скарга захисту була відхилена.

Про це стало відомо із судового засідання у вівторок, 15 вересня, передає Новини.LIVE.

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Єлизавета Івахненко залишається під вартою

Суд вирішив залишити запобіжний захід без змін. Первинне рішення про взяття фігурантки під варту було ухвалене судом першої інстанції 7 вересня.

Під час першого засідання сторона обвинувачення наполягала на значно суворіших умовах. Вона просила призначити заставу у розмірі 50 мільйонів гривень, однак суд визначив її на рівні 20 мільйонів.

Згідно з ухвалою Апеляційної палати ВАКС, Івахненко перебуватиме під вартою до 2 листопада, якщо за неї не буде внесено визначену суму застави. 

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Ухвала апеляції набрала законної сили одразу після проголошення та оскарженню не підлягає.

Як писали Новини.LIVE, "Муза" звинувачується в участі в угрупованні, що прикривало незаконні кол-центри та відмило понад 42 мільйони гривень. Згодом суд ухвалив рішення взяти Івахненко під варту із можливістю внесення застави у розмірі 20 млн грн.

Раніше ВАКС також обрав запобіжний захід заступнику керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генерального прокурора Сергію Кропиві, якого підозрюють у "кришуванні" мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна. Його взяли під варту до 2 листопада з можливістю внесення застави у розмірі 120 млн гривень.

НАБУ суд Офіс генерального прокурора ВАКС розслідування
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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