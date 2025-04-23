Признает ли мир Крым российским — реакция Украины и детальный анализ

Могут ли США и ЕС признать Крым российским?
Очередной раунд переговоров о возможном прекращении огня между Украиной и Россией, который должен был состояться в Лондоне, фактически сорван. Причиной стала позиция Соединенных Штатов Америки.
Высокопоставленные чиновники США, в частности госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс прямо говорят, что Штаты выйдут из переговоров, если не удастся достичь прогресса в переговорах о прекращении огня. Что, по сути, уже можно назвать ультиматумом.
Каким США видят этот "прогресс", уже известно из сообщений СМИ. В частности, британская Daily Telegraph и американское издание Axios, ссылаясь на собственные источники, обнародовали план, якобы предложенный США. Он включает:
- Признание российской аннексии Крыма.
- Отказ Украины от вступления в НАТО.
- Полное снятие санкций с России.
На тему Крыма уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он вполне ожидаемо сказал, что об этом не может быть и речи. И этого не будет.
После этого стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио не приедет на встречу в Лондон. Официальной причиной назвали "логистические проблемы", неофициально — из-за категорического отказа Зеленского признавать российскую аннексию Крыма.
В итоге уровень встречи в Лондоне был понижен, и какого-то прорыва на сегодняшних переговорах не было смысла ждать.
Стоит ли ждать дальнейшего обсуждения статуса Крыма? Учитывая, что США в последнее время довольно часто поднимают эту тему, это не исключено.
Признают ли Европа и США в итоге Крым российским? Попробуем разобраться.
США и Крым
Здесь сразу можно упомянуть "Крымскую декларацию" госсекретаря времен первого президентства Дональда Трампа Майка Помпео. В 2018 году он заявил, что США никогда не признают аннексию Крыма. То же он повторил через два года.
Кроме того, в Штатах была попытка прямо запретить правительству признавать российскую аннексию Крыма. Это произошло в 2019 году.
Так называемый H.R. 596 — Crimea Annexation Non-recognition Act был принят Палатой представителей 12 марта 2019 года.
"Ни один федеральный департамент или ведомство не может предпринимать каких-либо действий или оказывать любую помощь, которая предусматривает признание претензии Российской Федерации на суверенитет Крыма, его воздушное пространство или его территориальных вод", — было сказано в проекте закона.
Было прописано исключение: если это необходимо для интересов национальной безопасности США.
Дальше голосования в Палате представителей, к сожалению, дело не пошло. Судя по сообщению на Congress.gov, 13 марта этот документ был передан в Сенат, где прошел два чтения и был отправлен в Комитет по международным делам. И на этом все.
Второе "пришествие" Трампа в Белый дом, как видим, уже привело к открытому обсуждению возможности признания российской оккупации. Детали самого предложения, которое должно было быть высказано на переговорах в Лондоне, неизвестны.
Сделает ли это Трамп? Если решит, что это ему выгодно для дальнейших контактов с Россией — подобное развитие событий, к сожалению, не исключено.
Хотя бы, потому что Трамп уже признавал контроль конкретного государства над спорной территорией. Речь о Голанских высотах. В марте 2019 года США стали единственной страной в мире, которая признала контроль Израиля над этой территорией.
Европа и Крым
Европейский Союз уже озвучил свою позицию. Она остается неизменной и, по сути, умещается в одну короткую фразу: "Крым — это Украина".
Как пишет Barrons, Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас подчеркнула, что Евросоюз никогда не признает полуостров, захваченный Москвой в 2014 году, российским.
То, что Европа не пойдет на официальное признание аннексии Крыма, подтверждают и эксперты.
В частности, издание Washington Post акцентирует, что оставление Крыма, где расположен ключевой черноморский порт Севастополь, в руках Москвы будет иметь серьезные последствия для всего континента.
"В частности, Крым настолько стратегически важен для европейской безопасности, что Европа отнюдь не может быть заинтересованной в том, чтобы Крым перешел под любую форму постоянного контроля России или был признан в соответствии с международным правом", — цитирует издание Штефана Майстера из Немецкого совета по международным отношениям.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любые разговоры о статусе Крыма и других украинских территорий ведут к затягиванию войны.
А представитель Краевого совета украинцев Крыма Андрей Щекун подчеркнул, что чтобы реинтегрировать полуостров, наша страна должна сотрудничать с международными партнерами.
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