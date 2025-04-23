Признает ли мир Крым российским — реакция Украины и детальный анализ

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и президент РФ Владимир Путин. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS

Очередной раунд переговоров о возможном прекращении огня между Украиной и Россией, который должен был состояться в Лондоне, фактически сорван. Причиной стала позиция Соединенных Штатов Америки.

Высокопоставленные чиновники США, в частности госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс прямо говорят, что Штаты выйдут из переговоров, если не удастся достичь прогресса в переговорах о прекращении огня. Что, по сути, уже можно назвать ультиматумом.

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Каким США видят этот "прогресс", уже известно из сообщений СМИ. В частности, британская Daily Telegraph и американское издание Axios, ссылаясь на собственные источники, обнародовали план, якобы предложенный США. Он включает:

Признание российской аннексии Крыма.

Отказ Украины от вступления в НАТО.

Полное снятие санкций с России.

На тему Крыма уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он вполне ожидаемо сказал, что об этом не может быть и речи. И этого не будет.

После этого стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио не приедет на встречу в Лондон. Официальной причиной назвали "логистические проблемы", неофициально — из-за категорического отказа Зеленского признавать российскую аннексию Крыма.

В итоге уровень встречи в Лондоне был понижен, и какого-то прорыва на сегодняшних переговорах не было смысла ждать.

Стоит ли ждать дальнейшего обсуждения статуса Крыма? Учитывая, что США в последнее время довольно часто поднимают эту тему, это не исключено.

Признают ли Европа и США в итоге Крым российским? Попробуем разобраться.

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

США и Крым

Здесь сразу можно упомянуть "Крымскую декларацию" госсекретаря времен первого президентства Дональда Трампа Майка Помпео. В 2018 году он заявил, что США никогда не признают аннексию Крыма. То же он повторил через два года.

Кроме того, в Штатах была попытка прямо запретить правительству признавать российскую аннексию Крыма. Это произошло в 2019 году.

Так называемый H.R. 596 — Crimea Annexation Non-recognition Act был принят Палатой представителей 12 марта 2019 года.

"Ни один федеральный департамент или ведомство не может предпринимать каких-либо действий или оказывать любую помощь, которая предусматривает признание претензии Российской Федерации на суверенитет Крыма, его воздушное пространство или его территориальных вод", — было сказано в проекте закона.

Было прописано исключение: если это необходимо для интересов национальной безопасности США.

Дальше голосования в Палате представителей, к сожалению, дело не пошло. Судя по сообщению на Congress.gov, 13 марта этот документ был передан в Сенат, где прошел два чтения и был отправлен в Комитет по международным делам. И на этом все.

Второе "пришествие" Трампа в Белый дом, как видим, уже привело к открытому обсуждению возможности признания российской оккупации. Детали самого предложения, которое должно было быть высказано на переговорах в Лондоне, неизвестны.

Сделает ли это Трамп? Если решит, что это ему выгодно для дальнейших контактов с Россией — подобное развитие событий, к сожалению, не исключено.

Хотя бы, потому что Трамп уже признавал контроль конкретного государства над спорной территорией. Речь о Голанских высотах. В марте 2019 года США стали единственной страной в мире, которая признала контроль Израиля над этой территорией.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кайя Каллас. Фото: Nasser Nasser/Pool via REUTERS

Европа и Крым

Европейский Союз уже озвучил свою позицию. Она остается неизменной и, по сути, умещается в одну короткую фразу: "Крым — это Украина".

Как пишет Barrons, Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас подчеркнула, что Евросоюз никогда не признает полуостров, захваченный Москвой в 2014 году, российским.

То, что Европа не пойдет на официальное признание аннексии Крыма, подтверждают и эксперты.

В частности, издание Washington Post акцентирует, что оставление Крыма, где расположен ключевой черноморский порт Севастополь, в руках Москвы будет иметь серьезные последствия для всего континента.

"В частности, Крым настолько стратегически важен для европейской безопасности, что Европа отнюдь не может быть заинтересованной в том, чтобы Крым перешел под любую форму постоянного контроля России или был признан в соответствии с международным правом", — цитирует издание Штефана Майстера из Немецкого совета по международным отношениям.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любые разговоры о статусе Крыма и других украинских территорий ведут к затягиванию войны.

А представитель Краевого совета украинцев Крыма Андрей Щекун подчеркнул, что чтобы реинтегрировать полуостров, наша страна должна сотрудничать с международными партнерами.