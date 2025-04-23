Закінчення війни в Україні — США запропонували новий план

Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: Reuters

Сполучені Штати Америки запропонували Україні та Росії план припинення війни. Він передбачає замороження конфлікту поблизу нинішньої лінії фронту та обмін деякими територіями.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, повідомляє Bloomberg у середу, 23 квітня.

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Венс зазначив, що обом сторонам доведеться відмовитися від контролю над певними територіями, які зараз перебувають під їхнім контролем.

"Доведеться провести деякі територіальні обміни", — наголосив він.

За словами віцепрезидента США, нова лінія розмежування, ймовірно, не повністю збігатиметься з нинішньою лінією фронту, однак буде наближеною до неї.

"Поточні лінії — десь поблизу, я думаю, і буде проведено нові межі", — сказав Венс.

Топпосадовець США наголосив, що задля припинення кровопролиття обидві сторони повинні скласти зброю та погодитися на припинення бойових дій.

"Щоб зупинити вбивства, сторони мають скласти зброю, заморозити конфлікт і зосередитися на створенні кращої Росії та кращої України", — підсумував він.

Також ми писали, що адміністрація Дональда Трампа може припинити свою участь у мирних переговорах між Україною та Росією за окремих умов. Водночас у Білому домі вважають, що є просування у переговорах щодо миру.