Окончание войны в Украине — США предложили новый план

Вэнс озвучил новую идею по завершению войны в Украине
Соединенные Штаты Америки предложили Украине и России план прекращения войны. Он предусматривает замораживание конфликта вблизи нынешней линии фронта и обмен некоторыми территориями.
Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает Bloomberg в среду, 23 апреля.
Что предлагают США
Вэнс отметил, что обеим сторонам придется отказаться от контроля над определенными территориями, которые сейчас находятся под их контролем.
"Придется провести некоторые территориальные обмены", — подчеркнул он.
По словам вице-президента США, новая линия разграничения, вероятно, не будет полностью совпадать с нынешней линией фронта, однако будет приближенной к ней.
"Текущие линии — где-то поблизости, я думаю, и будут проведены новые границы", — сказал Вэнс.
Топ-чиновник США подчеркнул, что для прекращения кровопролития обе стороны должны сложить оружие и согласиться на прекращение боевых действий.
"Чтобы остановить убийства, стороны должны сложить оружие, заморозить конфликт и сосредоточиться на создании лучшей России и лучшей Украины", — подытожил он.
Также мы писали, что администрация Дональда Трампа может прекратить свое участие в мирных переговорах между Украиной и Россией при отдельных условиях. В то же время в Белом доме считают, что есть продвижение в переговорах по миру.
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