Переговоры в Лондоне 23 апреля — к чему договорились стороны

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS

Украинская делегация 23 апреля провела встречу с советниками по вопросам национальной безопасности и внешней политики стран-участниц коалиции желающих в Лондоне. Стороны говорили о мире в Украине.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

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Ермак рассказал, что во время этой встречи кроме него со стороны Украины приняли участие министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. В то же время со стороны Великобритании был советник премьер-министра по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл, со стороны Франции — дипломатический советник президента Эммануэль Бонн, от Германии — советник канцлера по вопросам внешней политики и безопасности Йенс Пльотнер.

Как известно, что встреча состоялась в официальной резиденции МИД Великобритании по приглашению министра иностранных дел Дэвида Ламми. По словам руководителя ОПУ, это уже вторая такая встреча — первая прошла в Париже. Он отметил, что сегодня стороны продолжили глубокий диалог, направленный на достижение справедливого и устойчивого мира в Украине. Договорились о дальнейших регулярных консультациях — для достижения справедливого мира для Украины.

Андрей Ермак подчеркнул, что Украина предана мирным усилиям главы США Дональда Трампа.

"Мы благодарны партнерам за твердую поддержку и общее стремление как можно быстрее остановить войну. Россия и в дальнейшем отказывается от безусловного прекращения огня, затягивая процесс и пытаясь манипулировать переговорами. Но международное единство и четкая позиция наших партнеров не оставляют ей шансов", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Андрея Ермака

Напомним, 23 апреля украинская делегация прибыла в Лондон для участия в переговорах.

Однако незадолго стало известно, что переговоры министров иностранных дел Британии, Украины, Франции и Германии и США отменили. Вместо этого состоялись неофициальные консультации между чиновниками.

Кроме того, стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио пропустит встречу в Лондоне.