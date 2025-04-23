Розпочалася зустріч міністрів України та Великої Британії в Лондоні — що обговорять

Андрій Сибіга, Рустем Умєров, Девід Ламмі та Джон Гілі. Фото: МЗС України

У Лондоні у середу, 23 квітня, розпочалася зустріч українських та британських міністрів. На ній присутні голова МЗС України Андрій Сибіга, голова Міноборони Рустем Умєров, голова МЗС Британії Девід Ламмі та голова Міноборони Британії Джон Гілі.

Про це повідомила пресслужба МЗС у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Зустріч голів МЗС у Лондоні 23 квітня

"Андрій Сибіга та Рустем Умеров розпочали в Лондоні зустріч з британськими колегами Девідом Ламмі та Джоном Гілі", — йдеться у повідомленні.

Сибіга розповів, що прибув разом з делегацією для проведення зустрічей із партнерами та роботи над досягненням справедливого і тривалого миру в Україні.

"Ми вдячні Великій Британії за лідерство та підтримку. Ми обговоримо шляхи зміцнення України та гарантування довгострокового миру та безпеки", — зазначив голова МЗС.

Скриншот допису МЗС

Нагадаємо, сьогодні українська делегація прибула до Лондона для переговорів.

А в МЗС Великої Британії повідомили, що переговори міністрів закордонних справ Британії, США, Франції, Німеччини та України щодо припинення вогню в Україні скасували, натомість відбудуться неофіційні консультації.

Крім того, стало відомо, що держсекретар США Марко Рубіо пропустить зустріч у Лондоні.