Началась встреча министров Украины и Великобритании в Лондоне - что обсудят

В Лондоне началась встреча министров Украины и Великобритании
В Лондоне в среду, 23 апреля, началась встреча украинских и британских министров. На ней присутствуют глава МИД Украины Андрей Сибига, глава Минобороны Рустем Умеров, глава МИД Великобритании Дэвид Ламми и глава Минобороны Великобритании Джон Гили.
Об этом сообщила пресс-служба МИД в Telegram.
Встреча глав МИД в Лондоне 23 апреля
"Андрей Сибига и Рустем Умеров начали в Лондоне встречу с британскими коллегами Дэвидом Ламми и Джоном Гили", — говорится в сообщении.
Сибига рассказал, что прибыл вместе с делегацией для проведения встреч с партнерами и работы над достижением справедливого и прочного мира в Украине.
"Мы благодарны Великобритании за лидерство и поддержку. Мы обсудим пути укрепления Украины и обеспечения долгосрочного мира и безопасности", — отметил глава МИД.
Напомним, сегодня украинская делегация прибыла в Лондон для переговоров.
А в МИД Великобритании сообщили, что переговоры министров иностранных дел Великобритании, США, Франции, Германии и Украины о прекращении огня в Украине отменили, вместо этого состоятся неофициальные консультации.
Кроме того, стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио пропустит встречу в Лондоне.
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