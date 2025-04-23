Началась встреча министров Украины и Великобритании в Лондоне - что обсудят

Андрей Сибига, Рустем Умеров, Дэвид Ламми и Джон Гили. Фото: МИД Украины

В Лондоне в среду, 23 апреля, началась встреча украинских и британских министров. На ней присутствуют глава МИД Украины Андрей Сибига, глава Минобороны Рустем Умеров, глава МИД Великобритании Дэвид Ламми и глава Минобороны Великобритании Джон Гили.

Об этом сообщила пресс-служба МИД в Telegram.

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"Андрей Сибига и Рустем Умеров начали в Лондоне встречу с британскими коллегами Дэвидом Ламми и Джоном Гили", — говорится в сообщении.

Сибига рассказал, что прибыл вместе с делегацией для проведения встреч с партнерами и работы над достижением справедливого и прочного мира в Украине.

"Мы благодарны Великобритании за лидерство и поддержку. Мы обсудим пути укрепления Украины и обеспечения долгосрочного мира и безопасности", — отметил глава МИД.

Скриншот поста МИД

Напомним, сегодня украинская делегация прибыла в Лондон для переговоров.

А в МИД Великобритании сообщили, что переговоры министров иностранных дел Великобритании, США, Франции, Германии и Украины о прекращении огня в Украине отменили, вместо этого состоятся неофициальные консультации.

Кроме того, стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио пропустит встречу в Лондоне.