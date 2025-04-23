Британія скасувала мирні переговори щодо України через заяви Росії

Зустрічі делегацій України та США. Фото ілюстративне: t.me/ermaka2022

У міністерстві закордонних справ Великої Британії підтвердили, що переговори міністрів закордонних справ щодо мирного врегулювання в Україні не відбудуться, хоча були заплановані на сьогодні, 23 квітня. Замість зустрічі на високому рівні у Лондоні заплановано неофіційні консультації між посадовцями.

Про це повідомляє The Guardian.

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Причиною скасування стали не тільки організаційні зміни, але й повідомлення про те, що Росія може відмовитися від претензій на контроль над трьома українськими регіонами, які наразі не контролює повністю, в обмін на визнання Сполученими Штатами анексії Криму.

Також стало відомо, що державний секретар США Марко Рубіо не братиме участі у переговорах. Натомість Глава британського МЗС Девід Леммі заявив у соцмережах, що мав продуктивну розмову з Рубіо. Проте, за його словами, обговорення продовжаться на рівні офіційних осіб.

Нагадаємо, в Лондоні мали відбутися переговори, які планувалися за участі представників Великої Британії, США, Франції, Німеччини та України.

В адміністрації Дональда Трампа запропонували в обмін на поступки Україні "визнання анексії Криму", що викликало опір Києва.

Тим часом віцепрезидент США Джей Ді Венс пригрозив Україні, що буде, якщо там відмовляться прийняти умови мирної угоди.