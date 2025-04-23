Британия отменила мирные переговоры по Украине из-за заявлений России

Встречи делегаций Украины и США. Фото иллюстративное: t.me/ermaka2022

В министерстве иностранных дел Великобритании подтвердили, что переговоры министров иностранных дел по мирному урегулированию в Украине не состоятся, хотя были запланированы на сегодня, 23 апреля. Вместо встречи на высоком уровне в Лондоне запланированы неофициальные консультации между чиновниками.

Об этом сообщает The Guardian.

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Причиной отмены стали не только организационные изменения, но и сообщения о том, что Россия может отказаться от претензий на контроль над тремя украинскими регионами, которые пока не контролирует полностью, в обмен на признание Соединенными Штатами аннексии Крыма.

Также стало известно, что государственный секретарь США Марко Рубио не будет участвовать в переговорах. Зато Глава британского МИД Дэвид Лемми заявил в соцсетях, что имел продуктивный разговор с Рубио. Однако, по его словам, обсуждения продолжатся на уровне официальных лиц.

Напомним, в Лондоне должны были состояться переговоры, которые планировались с участием представителей Великобритании, США, Франции, Германии и Украины.

В администрации Дональда Трампа предложили в обмен на уступки Украине "признание аннексии Крыма", что вызвало сопротивление Киева.

Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс пригрозил Украине, что будет, если там откажутся принять условия мирного соглашения.