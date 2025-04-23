Чи визнає світ Крим російським — реакція України та детальний аналіз

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф та президент РФ Володимир Путін. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS

Черговий раунд переговорів щодо можливого припинення вогню між Україною та Росією, який мав відбутись у Лондоні, фактично зірваний. Причиною стала позиція Сполучених Штатів Америки.

Високопосадовці США, зокрема держсекретар Марко Рубіо та віцепрезидент Джей Ді Венс прямо кажуть, що Штати вийдуть з переговорів, якщо не вдасться досягти прогресу у перемовинах щодо припинення вогню. Що, по суті, вже можна назвати ультиматумом.

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Яким США бачать цей "прогрес", вже відомо з повідомлень ЗМІ. Зокрема, британська Daily Telegraph та американське видання Axios, посилаючись на власні джерела, оприлюднили план, нібито запропонований США. Він включає:

Визнання російської анексії Криму.

Відмова України від вступу до НАТО.

Повне зняття санкцій з Росії.

На тему Криму вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Він цілком очікувано сказав, що про це не може бути й мови. І цього не буде.

Після цього стало відомо, що держсекретар США Марко Рубіо не приїде на зустріч до Лондона. Офіційною причиною назвали "логістичні проблеми", неофіційно — через категоричну відмову Зеленського визнавати російську анексію Криму.

У підсумку рівень зустрічі у Лондоні було понижено, і якогось прориву на сьогоднішніх переговорах не було сенсу чекати.

Чи варто чекати подальшого обговорення статусу Криму? Враховуючи, що США останнім часом доволі часто підіймають цю тему, це не виключено.

Чи визнають Європа ти США у підсумку Крим російським? Спробуємо розібратись.

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

США та Крим

Тут відразу можна згадати "Кримську декларацію" держсекретаря часів першого президентства Дональда Трампа Майка Помпео. У 2018 році він заявив, що США ніколи не визнають анексію Криму. Те ж саме він повторив через два роки.

Крім цього, у Штатах була спроба прямо заборонити уряду визнавати російську анексію Криму. Це сталося в 2019 році.

Так званий H.R. 596 — Crimea Annexation Non-recognition Act було ухвалено Палатою представників 12 березня 2019 року.

"Жоден федеральний департамент чи відомство не може вживати будь-яких дій або надавати будь-яку допомогу, яка передбачає визнання претензії Російської Федерації на суверенітет Криму, його повітряний простір або його територіальних вод", — було сказано у проєкті закону.

Був прописаний виняток: якщо це необхідно для інтересів національної безпеки США.

Далі голосування у Палаті представників, на жаль, справа не пішла. Судячи із повідомлення на Congress.gov, 13 березня цей документ було передано в Сенат, де пройшов два читання та був відправлений у Комітет з міжнародних справ. І на цьому все.

Друге "пришестя" Трампа в Білий дім, як бачимо, вже призвело до відкритого обговорення можливості визнання російської окупації. Деталі самої пропозиції, яка мала бути висловлена на переговорах в Лондоні, невідомі.

Чи зробить це Трамп? Якщо вирішить, що це йому вигідно для подальших контактів з Росією — подібний розвиток подій, на жаль, не виключений.

Хоча б, тому що Трамп вже визнавав контроль конкретної держави над спірною територією. Мова про Голанські висоти. У березні 2019 року США стали єдиною країною у світі, яка визнала контроль Ізраїлю за цією територією.

Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас. Фото: Nasser Nasser/Pool via REUTERS

Європа та Крим

Європейський Союз вже озвучив свою позицію. Вона залишається незмінною і, по суті, вміщається в одну коротку фразу: "Крим — це Україна".

Як пише Barrons, Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас підкреслила, що Євросоюз ніколи не визнає півострів, захоплений Москвою в 2014 році, російським.

Те, що Європа не піде на офіційне визнання анексії Криму, підтверджують й експерти.

Зокрема, видання Washington Post акцентує, що залишення Криму, де розташований ключовий чорноморський порт Севастополь, у руках Москви матиме серйозні наслідки для всього континенту.

"Зокрема, Крим настільки стратегічно важливий для європейської безпеки, що Європа аж ніяк не може бути зацікавленою в тому, щоб Крим перейшов під будь-яку форму постійного контролю Росії або був визнаний згідно з міжнародним правом", — цитує видання Штефана Майстера з Німецької ради з міжнародних відносин.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-які розмови про статус Криму та інші українські території ведуть до затягування війни.

А представник Крайової ради українців Криму Андрій Щекун підкреслив, що аби реінтегрувати півострів, наша країна має співпрацювати з міжнародними партнерами.