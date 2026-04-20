Буданов избегает пиара, сосредотачиваясь на конкретной работе, — нардеп

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Руководитель ОП Кирилл Буданов не пытается создавать вокруг себя искусственный информационный шум и сознательно избегает лишнего пиара, сосредотачиваясь на конкретной работе.

Об этом заявил народный депутат Федор Вениславский, комментируя первые 100 дней работы главы ОП на Апостроф TV, информирует Новини.LIVE.

Нардеп о 100 днях работы Буданова в ОПУ

По его словам, публичная сдержанность Буданова объясняется прежде всего личными чертами.

"Природная скромность не позволяет ему на пустом месте создавать себе какой-то ненужный ажиотаж или пытаться присвоить себе то, к чему он имеет опосредованное отношение", — отметил Вениславский.

Он добавил, что это отражается и в коммуникационной политике Офиса президента: "Его пресс-служба освещает только те конкретные вопросы, которые касаются работы именно Кирилла Алексеевича, а не каких-либо оснований для того, чтобы лишний раз пропиариться".

Нардеп подчеркнул, что такой подход является продолжением стиля, сформированного еще во время работы Буданова в разведке, а также свидетельствует о понимании роли руководителя ОП. По его словам, для Буданова эта должность — прежде всего об организации эффективной работы, а не о демонстрации собственного рейтинга или политического веса.

Как отметил Вениславский, Буданов прежде всего делает ставку на результат и функциональность, а не на публичность, что и определяет его стиль работы на Банковой.

Новости.LIVE информировали, что недавно Кирилл Буданов принял участие в мероприятиях Центра противодействия коррупции, что расценили как сигнал возможных изменений в государстве. В ЦПК его выступление назвали важным шагом для антикоррупционной системы. В частности, он отметил, что коррупция возникает там, где действуют "ручное управление" и "телефонное право".

Новини.LIVE сообщали, что журналист-расследователь Юрий Николов отметил, что Кирилл Буданов существенно усилил свои политические позиции и международные связи во время работы на должности руководителя ОПУ. По его словам, Буданов уже вышел за пределы образа узкопрофильного военного. В частности, он расширил управленческие возможности и наладил широкую сеть международных контактов.

Также Новини.LIVE писали, что финский аналитик Джони Аскола заявил, что Кирилл Буданов эффективно выполняет свои обязанности на посту руководителя ОПУ. А позиции Украины в последнее время улучшились. Он также отметил, что положительные изменения продолжаются благодаря международным решениям и развитию технологий.