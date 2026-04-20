Буданов уникає піару, зосереджуючись на конкретній роботі, — нардеп

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

Керівник ОП Кирило Буданов не намагається створювати навколо себе штучний інформаційний шум і свідомо уникає зайвого піару, зосереджуючись на конкретній роботі.

Про це заявив народний депутат Федір Веніславський, коментуючи перші 100 днів роботи очільника ОП на Апостроф TV, інформує Новини.LIVE.

Нардеп про 100 днів роботи Буданова в ОПУ

За його словами, публічна стриманість Буданова пояснюється насамперед особистими рисами.

"Природна скромність не дозволяє йому на пустому місці створювати собі якийсь непотрібний ажіотаж чи намагатися присвоїти собі те, до чого він має опосередковане відношення", — зазначив Веніславський.

Він додав, що це відображається і в комунікаційній політиці Офісу президента: "Його пресслужба висвітлює лише ті конкретні питання, які стосуються роботи саме Кирила Олексійовича, а не будь-яких підстав для того, щоби зайвий раз пропіаритися".

Нардеп підкреслив, що такий підхід є продовженням стилю, сформованого ще під час роботи Буданова в розвідці, а також свідчить про розуміння ролі керівника ОП. За його словами, для Буданова ця посада — насамперед про організацію ефективної роботи, а не про демонстрацію власного рейтингу чи політичної ваги.

Як зазначив Веніславський, Буданов насамперед робить ставку на результат і функціональність, а не на публічність, що і визначає його стиль роботи на Банковій.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Кирило Буданов взяв участь у заходах Центру протидії корупції, що розцінили як сигнал можливих змін у державі. У ЦПК його виступ назвали важливим кроком для антикорупційної системи. Зокрема, він наголосив, що корупція виникає там, де діють "ручне управління" та "телефонне право".

Новини.LIVE повідомляли, що журналіст-розслідувач Юрій Ніколов зауважив, що Кирило Буданов суттєво посилив свої політичні позиції та міжнародні зв’язки під час роботи на посаді керівника ОПУ. За його словами, Буданов уже вийшов за межі образу вузькопрофільного військового. Зокрема, він розширив управлінські можливості та налагодив широку мережу міжнародних контактів.

Також Новини.LIVE писали, що фінський аналітик Джоні Аскола заявив, що Кирило Буданов ефективно виконує свої обов’язки на посаді керівника ОПУ. А позиції України останнім часом покращилися. Він також зазначив, що позитивні зміни продовжуються завдяки міжнародним рішенням і розвитку технологій.